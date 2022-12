Părintele Calistrat slujește din nou. A fost iertat de Mitropolie chiar în Ajunul Crăciunului

Părintele Calistrat și-a reluat deja postul și a fost filmat în faţa altarului, în timp ce slujea şi ţinea predică la finalul Liturghiei. În imaginile postate, alături de părintele Calistrat este prezent preotul Ionuț Hristostom Turtoi, acuzat la rândul lui de un comportament nepotrivit cu enoriașii. Informațiile despre părintele Calistrat au fost confirmate și de Arhiepiscopia Iașilor, care a spus și că nu a fost deschisă până acum o anchetă ce-l vizează pe părintele Turtoi.

Părintele Calistrat poate sluji din nou

„Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte. Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji.

Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat”, a spus Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Lucian Apopei a mai menționat că cele două surori care au depus plângere împotriva preotului Calistrat nu au vrut să se prezinte la Mitropolie pentru a discuta cu cei care se ocupă de cazul lor.

Cu toate acestea, pe 27 decembrie ele au depus o cerere la Mitropolie în care subliniau: „nu am fost primite nici până în acest moment în audienţă la IPS Teofan, nu am fost audiate în cadrul cercetărilor şi nu am primit NICIUN răspuns la cele 11 cereri pe care le-am formulat în acest caz”.

Vasile Bănescu, despre cazul preotului Calistrat Chifan

Întrebat despre situația părintelui Calistrat, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a spus că deciziile de acest fel sunt luate la nivelul fiecărei eparhii la nivel local, nefiind sub jurisdicţia Patriarhiei.

„În condiţiile în care fiecare eparhie are autonomie administrativă locală, comentariul meu în cazul menţionat devine irelevant. Nu la fel de irelevante pot deveni însă urmările în timp ale oricărei decizii luate de o eparhie care se confruntă cu situaţii şi cazuri ce atrag atenţia la nivel naţional. Libertatea (decizională) presupune constant responsabilitatea (eparhială)”, a spus el, potrivit informațiilor obținute de ziaruldeiasi.ro.