Revoltă de Anul Nou! Incidentul a provocat cel puțin 12 morți şi zeci de răniţi. Totul s-a petrecut într-un altar. FOTO

A avut loc un incident într-un sanctuar hindus popular din Kashmir controlat de India unde a ucis cel puțin 12 persoane și a rănit alte 13 în ziua de Anul Nou, au declarat oficialii. Aceştia spun că explozia a avut loc lângă una dintre porțile unde pelerinii au intrat şi ieşit pentru a face traseul tradiţional de Anul Nou.

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa şi 13 sunt rănite, a declarat acest responsabil, sub acoperirea anonimatului. Bilanţul s-ar putea înrăutăţi, deoarece drumul care duce la sanctuarul situat în vârful unui deal era aglomerat de credincioşi care încercau să ajungă acolo cu ocazia rugăciunilor tradiţionale de Anul Nou, a adăugat el.

Mata Vaishno Devi este unul dintre cele mai aglomerate lăcaşuri de cult din nordul Indiei şi în fiecare zi zeci de mii de persoane merg acolo să se roage. Un alt responsabil însărcinat cu gestionarea dezastrelor a confirmat numărul de morţi, adăugând că busculada s-a produs în jurul orelor 02.45 (vineri, 21.15 GMT). Guvernul a cerut o anchetă în legătură cu busculada de la altarul Shri Mata Vaishno Devi, a informat el.

Martorii povestesc prin ce au trecut în momentul atacului

„S-a întâmplat ceva lângă una dintre porți și m-am trezit sub o mulțime de oameni. M-am sufocat și am căzut, dar am reușit cumva să mă ridic”, a spus el. „Am văzut oameni mișcându-se peste cadavre. A fost o priveliște înfiorătoare, dar am reușit să ajut la salvarea unor oameni răniți”.

Un alt credincios pe nume Priyansh a spus că el și 10 prieteni din New Delhi au sosit vineri seara pentru a vizita altarul și că doi dintre prietenii săi au murit în incident. „Nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus el.

Prim-ministrul indian Narendra Modi și-a exprimat condoleanțe într-un mesaj pe Twitter. „Extrem de întristat de pierderea de vieți omenești din cauza atacului”, a scris Modi.

Pelerinii merg adesea pe jos pentru a ajunge la templul de pe deal, care este unul dintre cele mai vizitate altare din nordul Indiei. Atacurile mortale sunt destul de frecvente în timpul festivalurilor religioase indiene, deoarece mulțimile mari, uneori de milioane, se adună în zone mici, cu puține măsuri de siguranță sau de control al mulțimii, scrie mynorthwest.com.