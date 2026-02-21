Cum se încarcă corect telefonul, etapele descrise un specialist. Toți facem aceleași greșeli

Ciprian Graur, specialist în tehnologie și informație a explicat cum funcționează de fapt bateriile telefoanelor de ultimă generație. Acestea nu mai trebuiesc încărcat ca cele de pe vremuri, din contră.

Criprian Graur a spus la un podcast că noile telefoane nu mai au nevoie de atât de multă grijă ca cele din generația anterioară. ”Nu mai e cu nichel cum era înainte, aici era valabil să îi faci ciclul complet, adică să-l descarci de tot și apoi să îl încarci maxim.

La generația nouă de telefoane care este cu litiu, problema e cu extremele. Nu îi place nici 100% încărcat nici 100% descărcat. Poate fi pus oricând vrei tu la încărcat”, a declarat acesta.

Marea problemă este atunci când telefoanele se descarcă de tot. „Nu îi place însă să fie pe zero. Sunt anumite baterii care dacă se descarcă de tot nu mai poți să o încarci. Ea are o tensiune, ea rămâne constantă chiar și când e închis telefonul. Adică o ține ca să poată fi reîncarcat după. Altfel, se limitează placa și nu mai poate să ia curent.

Nu poate să stea mult sub zero. Dacă ții prea mult într-un sertar un telefon cu litiu o să vezi că pui încărcătorul și nu se mai încarcă. Doar dacă se scoate baterie, e pusă separat la sursă și apoi merge. La litiu poți să-l încarci când vrei și cum vrei”, a mai spus expertul.

Pe de altă parte există o variantă de a proteja bateria chiar cu ajutorul telefonului. ”Dacă vrei să protejezi bateria, telefoanele noi au în meniu: protecție baterie, deci te lasă să o încarci până la 80%. Și se poate face așa.

La laptopurile noi e același lucru. Se spunea în trecut să nu ții tot timpul laptopul în priză. La litium, softul îți arată că e încărcat, și atunci totul se duce pe încărcător. El nu mai folosește bateria”, a încheiat acesta.