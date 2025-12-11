Cum se face contestație la impozit și ce trebuie să știe proprietarii nemulțumiți de valoarea impozabilă

Proprietarii care consideră că impozitul pe locuință este prea mare pot depune contestație. Ghid complet despre pași, termene, documente și unde se depune cererea.

Creșterea impozitelor pe locuințe a determinat tot mai mulți proprietari să caute soluții legale pentru a corecta sumele stabilite de autorități. Contestația la impozit este principalul instrument prin care o persoană poate solicita revizuirea valorii impozabile a unui imobil.

Această procedură este reglementată de Codul de procedură fiscală și se aplică în relația cu primăria de care aparține proprietatea. Contestația nu este automată și nu se face din oficiu. Ea trebuie inițiată de contribuabil, în termenul legal.

Contestația poate fi formulată atunci când proprietarul consideră că valoarea impozabilă stabilită prin decizia de impunere nu reflectă realitatea. Cele mai frecvente situații apar când suprafața imobilului este greșită, când tipul construcției este încadrat eronat sau când nu au fost luate în calcul degradări ale clădirii.

De asemenea, pot fi contestate situațiile în care au fost operate modificări urbanistice fără a se ține cont de situația reală din teren sau atunci când datele din rolul fiscal nu corespund documentelor de proprietate.

Contestația poate fi depusă doar de proprietar sau de împuternicitul legal al acestuia. În cazul coproprietății, fiecare titular poate formula contestație pentru partea sa sau printr-un reprezentant comun.

Dacă proprietarul este o persoană juridică, contestația este formulată de reprezentantul legal al societății sau de persoana desemnată prin procură.

Contestația la impozit trebuie depusă în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Data comunicării este considerată ziua în care decizia a fost primită prin poștă, înmânată direct sau transmisă prin platforma electronică a primăriei.

Depășirea acestui termen duce la respingerea automată a contestației ca tardivă. Primăria nu mai analizează fondul cererii dacă termenul nu este respectat.

Contestația se depune la direcția de taxe și impozite locale din cadrul primăriei care a emis decizia de impunere. Aceasta poate fi depusă fizic, la registratura instituției, transmisă prin poștă cu confirmare de primire sau, în unele localități, prin platforma electronică a primăriei.

Este important ca pe document să fie înscris clar numărul deciziei de impunere contestate și datele de identificare ale contribuabilului.

Pentru ca o contestație să fie analizată, dosarul trebuie să conțină cererea scrisă de contestare, copia deciziei de impunere, copia actului de identitate și documentele care susțin motivul contestării.

În funcție de situație, pot fi necesare acte de proprietate, documentații cadastrale, expertize tehnice, fotografii ale imobilului, procese-verbale de recepție sau alte înscrisuri care demonstrează diferențele față de datele din evidența fiscală.

Dacă cererea este depusă prin împuternicit, se atașează și procura.

Contestația trebuie să fie formulată în scris și să conțină datele complete ale contribuabilului, adresa imobilului, numărul și data deciziei de impunere, suma contestată și motivele clare pentru care se solicită modificarea.

Este esențial ca motivele să fie susținute cu documente. Simpla nemulțumire față de valoarea impozitului nu este suficientă pentru admiterea cererii.

După înregistrare, contestația este analizată de compartimentul de specialitate din primărie. Termenul de soluționare este de regulă de până la șase luni, în funcție de complexitatea cazului.

În această perioadă, contribuabilul poate fi chemat pentru clarificări sau pentru depunerea unor documente suplimentare. Autoritatea poate solicita verificări în teren sau expertize suplimentare.

Depunerea contestației nu suspendă automat obligația de plată a impozitului. Contribuabilul trebuie să achite suma stabilită inițial pentru a evita penalitățile.

Dacă, în urma soluționării contestației, valoarea impozitului este redusă, diferența se restituie sau se compensează cu alte obligații fiscale.

Dacă primăria respinge contestația, contribuabilul are dreptul să se adreseze instanței de contencios administrativ. Acțiunea se introduce la tribunal, în termen de șase luni de la comunicarea deciziei de soluționare a contestației.

Instanța analizează legalitatea deciziei de impunere, dar și corectitudinea evaluării impozabile. În acest stadiu, expertizele tehnice pot deveni decisive.

Contestațiile au cele mai mari șanse de reușită atunci când există diferențe clare între suprafața reală și cea din evidențele fiscale, când clădirile sunt degradate și acest aspect nu este reflectat în impozit sau când categoria de folosință este încadrată greșit.

De asemenea, modificările legislative aplicate incorect sau actualizările de zonă eronate pot conduce la corectarea impozitului.

Riscurile sunt reduse din punct de vedere financiar, însă există riscul ca verificările să conducă la descoperirea unor nereguli care să ducă chiar la majorarea impozitului, dacă datele reale sunt mai nefavorabile contribuabilului.

În acest caz, primăria poate emite o decizie de impunere rectificată, cu sume mai mari decât cele inițiale.

Cetățenii pot obține informații oficiale de la direcțiile de taxe și impozite locale din fiecare sector sau localitate. De asemenea, informații detaliate sunt disponibile la Ministerul Finanțelor, prin Codul de procedură fiscală.

Instanțele de contencios administrativ oferă, la rândul lor, modele de acțiuni pentru cei care ajung în faza de proces.

Pentru cazurile complexe, proprietarii pot apela la consultanți fiscali, avocați sau experți tehnici în evaluări imobiliare.

Procedura de contestare a impozitului este un drept legal al contribuabilului și nu poate fi îngrădită de autorități. Orice proprietar are dreptul să solicite corectarea unei decizii de impunere atunci când aceasta nu corespunde realității.

În ultimii ani, numărul contestațiilor a crescut pe fondul majorărilor de taxe și al actualizărilor valorilor impozabile.