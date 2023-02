Cum poți slăbi rapid și corect dacă urmezi acești pași

Când mănânci în exces, organismul ingeră mai multă energie decât poate folosi. Acesta stochează energie pentru utilizarea ulterioară. Insulina reglează stocarea energiei în organism. Pancreasul produce mai multă insulină atunci când mănânci pentru a ajuta organismul să stocheze excesul de energie. Organismul descompune carbohidrații în unități de zahăr pe care le poate lega pentru a produce glicogen. Ficatul și mușchii stochează glicogen.

Organismul are o capacitate limitată de stocare a carbohidraților. Odată ce atinge limita de stocare, ficatul transformă glucoza în grăsime, un proces cunoscut sub numele de lipogeneză de-novo. Acesta stochează o parte din grăsimea nou formată și exportă restul în alte părți ale corpului. Avem două sisteme de stocare a energiei în corpul nostru, glicogenul și grăsimea corporală. Glicogenul are stocare limitată, dar este ușor accesibil. Grăsimea corporală are spațiu de stocare nelimitat și este dificil de accesat. Dieteticienii oferă sfaturi și îndrumări persoanelor cu un procent mare de grăsime corporală.

Când postești, organismul arde energia stocată, reducând astfel glicemia. Descompune glicogenul în glucoză pentru a oferi energie celulelor timp de până la 36 de ore. Corpul transformă apoi grăsimea în energie.

Într-un anumit tip de fasting, macronutrienții sunt limitați. Grăsimile, carbohidrații și proteinele sunt macronutrienții de care organismul are nevoie. Posturile de restricție cu macronutrienți sunt populare printre sportivii cu cerințe mari de proteine. Ei iau legume fierte, carbohidrați și grăsimi de înaltă calitate timp de trei zile pe lună. O reducere a aportului de proteine permite intestinului să se vindece.

Importanța fastingului

O dietă prin care există restricție calorică implică abținerea de la a mânca timp de 18 până la 48 de ore. Este indicat să aveți suficiente calorii cu câteva zile înainte de a începe dieta. De asemenea, organismul are cerințe diferite de nutrienți în diferite anotimpuri. Tuberculii și carnea grasă sunt adesea consumate iarna, în timp ce carnea slabă și fructele sunt consumate vara.

Dacă ții odietă sub formă de fasting, pe lângă pierderea în greutate, ai parte și de alte beneficii pentru sănătate, inclusiv: inversarea diabetului de tip 2, inflamația redusă, energia crescută, concentrarea îmbunătățită și claritatea mentală, niveluri reduse de zahăr și insulină din sânge, o viață mai lungă și arderea grăsimilor.

Fastingul presupune abținerea de la a mânca pentru o anumită perioadă. Această abordare terapeutică are rezultate uimitoare dacă o faci corect. Hrănirea limitată în timp și postul intermitent sunt cele mai populare abordări. Acestea scad nivelul zahărului din sânge și prelungesc speranța de viață a unui individ, potrivit Plateoftheday.