O legumă poate scădea nivelul de glucoză din sânge. Acționează exact ca insulina. Studiu

Persoanele care suferă de diabet au mai multe restricții alimentare pentru a putea ține glicemia sub control. Un nivel ridicat al glucozei în sânge poate duce la complicații grave.

Un studiu realizat recent aracă că lintea, o legumă bogată în proteine și fibre poate scădea nivelul de gluzoză din sânge (glicemia). Lintea este populară printre persoanele care au un regim vegetarian deoarece este văzută ca o alternatică la carne.

Studiul, publicat în revista Nutrients în 2022, a arătat că un consum de 110 grame de linte poate reduce nivelul de gluzoză din sânge cu 20%, până la patru ore după masă.

Studiu util pentru pacienți

Studiul a fost realizat de o echipă de oameni de știință de la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Guelph din Canada. „În urma cercetărilor am concluzionat că lintea reduce în mod constant nivelul glicemiei. Mecanismul prin care acționează aceasta asupra organismului nu este încă foarte clar și mai sunt necesare cercetări aprofundate. Cu toate acestea, dovezile sugerează că acest efect poate fi legat de macronutrienți și/sau de cantitatea de linte consumată.

De pe urma acestui studiu pot benefica pacienții cu diabet de tip 2, deoarece controlul glicemiei este esențial pentru gestionarea acestei afecțiuni“, au declarat autorii studiului, potrivit doctorulzilei.ro.

Alimente recomandate

Ghimbirul, avocado, dar și semințele de in și chia pot menține și ele glicemia în limite normale. De asemenea, alimentele bogate în vitamina C au același efect. Merele, fasolea verde, citricele (nu sub formă de suc), dar și asparangusul sunt recomandate diabeticilor.

Merele au un conținut ridicat de fribre și ajută la digestie, deci și la eiminarea zahărului din organism. În ceea ce privește citricele, este recomandat consumul de grapefruit sau pomelo, dar și portocale (nu mai mult de un fruct pe zi).

Usturoiul este recomandat în dieta diabeticilor, deoarece are efecte similare insulinei. La fel și scorțișoara, care acționează similar cu insulina, dar într-un ritm mai lent. Anumite ceaiuri pot scădea nivelul glicemiei. Este vorba despre ceaiul de afine, cătină sau cel din frunze de dud alb.

În România sunt înregistrați aproape un milion de bolnavi care suferă de diabet de tip 2. În realitate cifrele sunt mult mai mari, deoarece o persoană din trei nu știe că are această boală.