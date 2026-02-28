Cum își consolidează Transpeco Logistics & Distribution S.A. poziția de lider prin investiții masive și standarde de excelență

Într-un mediu economic dinamic, în care logistica reprezintă sistemul circulator al țării, transportul de produse strategice și mărfuri periculoase necesită o rigoare de fier. Transpeco Logistics & Distribution S.A., liderul incontestabil în domeniul transportului de carburanți din România, a început anul 2026 perfect pregătită pentru noile provocări ale pieței. Obiectivul central? Extinderea și eficientizarea colaborării cu marii operatori din industria petrolieră, printre care se numără giganți precum Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR.

Pentru a livra excelență operațională la cele mai înalte standarde naționale și europene, Transpeco a demonstrat că performanța se construiește prin investiții strategice, tehnologie și responsabilitate. Iată pilonii care susțin capacitatea companiei de a oferi servicii premium partenerilor săi.

Pentru a deservi zone extinse de transport și a menține ritmul cu cerințele tot mai mari ale pieței, Transpeco a realizat achiziții impresionante în ultimele 12 luni, adăugând flotei sale vehicule de ultimă generație. Au fost achiziționate 40 de unități noi de transport, constând într-un mix perfect adaptat nevoilor operaționale: 30 de autotractoare, 30 de semiremorci și 10 autocisterne.

Divizia GPL. Capacitatea de transport a fost suplimentată cu 20 de unități dedicate, incluzând 14 autocisterne, 6 autotractoare și 6 semiremorci. Aceste cifre nu reprezintă doar o creștere cantitativă, ci și o garanție a productivității crescute, a flexibilității și a reducerii costurilor operaționale pentru toți colaboratorii.

Transportul produselor petroliere nu permite nicio marjă de eroare. Echipamentele de ultimă generație din dotarea noilor autovehicule integrează cele mai noi sisteme de siguranță și securitate a mărfurilor. De la sisteme avansate de frânare și asistență a șoferului, până la senzori de presiune și etanșeitate pentru cisterne, această tehnologie diminuează drastic riscurile inerente acestui tip de activitate. Astfel, Transpeco asigură o desfășurare fluidă și 100% sigură a fiecărei curse, respectând cu strictețe reglementările ADR.

Prin reînnoirea constantă a parcului auto, Transpeco Logistics & Distribution S.A. demonstrează că preocuparea pentru reducerea emisiilor de carbon și protejarea mediului înconjurător nu rămâne la stadiul de simplu exercițiu de PR. Noua flotă este echipată cu motoare extrem de eficiente, care respectă cele mai dure norme europene de poluare, minimizând amprenta de carbon a operațiunilor logistice.

Ca orice companie care se respectă și care impune standardele în industrie, Transpeco deține această flotă performantă pentru a le oferi colaboratorilor săi predictibilitate absolută. Operarea și gestionarea impecabilă a activității de transport îi ajută pe partenerii din industria petrolieră să își eficientizeze propriile performanțe, asigurându-se că afacerile lor funcționează optim, fără sincope în lanțul de aprovizionare.

Prin acest mix de tehnologie de top, responsabilitate ecologică și siguranță intransigentă, Transpeco Logistics & Distribution S.A. nu doar că își consolidează statutul de lider pe piața din România, ci redefinește însăși ideea de profesionalism în logistica de carburanți.