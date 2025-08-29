EVZ Play Cum i-a pus Elena Ceaușescu microfoane în birou lui Nea Nicu







Cum i-a pus Elena Ceaușescu microfoane în birou lui Nea Nicu.

Ediție specială din studioul EVZ PLAY. Constantin Boștină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu, face dezvăluiri despre perioada care a marcat istoria modernă a României.

Urmăriți pe EVZ CAPITAL, canalul nostru de Youtube dezvăluirile unuia dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Nicolae Ceaușescu. Jurnalistul Alecu Racoviceanu și cercetătoarea Alice Barbu află răspunsul multor întrebări adresate adesea în spațiul public privind epoca Nicolae Ceaușescu.

Din discuție veți afla cum își lua Ceaușescu deciziile, ce influență a avut Elena Ceaușescu în viața copiilor ei, care au fost greșelile făcute de Ceaușescu în ultimul deceniu și dacă știa ce avea să se întâmple în decembrie 1989.