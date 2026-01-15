Social

Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie

Comentează știrea
Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarieAdriana Iliescu Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

La 86 de ani, Adriana Iliescu continuă să ducă o viață discretă, centrată pe familie și pe fiica ei, Eliza. Fosta profesoară universitară de limba română a vorbit în ultimul interviu acordat despre obiceiurile simple pe care le păstrează la început de primăvară și despre relația apropiată pe care o are cu fiica sa, aflată acum la studii universitare.

După ieșirea la pensie, Adriana Iliescu petrece cea mai mare parte a timpului acasă, într-un ritm liniștit, departe de agitația publică, notează Click.ro. Chiar și așa, momentele importante sunt marcate prin mici gesturi de răsfăț, fie că este vorba despre o ieșire în oraș, fie despre flori sau dulciuri preferate.

Un început de primăvară trăit în tihnă, între casă și micile bucurii cotidiene

Adriana Iliescu spune că, atât ea, cât și fiica sa, obișnuiesc să marcheze venirea primăverii prin lucruri simple, care le aduc bucurie. Uneori aleg să iasă împreună în oraș, alteori se bucură de flori sau de deserturi pregătite acasă. Pentru fosta profesoară, aceste momente sunt cu atât mai importante cu cât viața de zi cu zi este concentrată în jurul familiei și al studiilor Elizei.

Chiar dacă petrece mult timp în locuință, Adriana Iliescu rămâne activă intelectual și implicată în viața fiicei sale, urmărindu-i parcursul academic și oferindu-i sprijin atunci când este nevoie.

Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
Televiziunile, prin ochii lui Dan Negru: Noi nu am inventat nimic în breasla asta, doar am copiat
Televiziunile, prin ochii lui Dan Negru: Noi nu am inventat nimic în breasla asta, doar am copiat

Parcursul academic al Elizei Iliescu, între Litere și Științe Umane

Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, este studentă și urmează, în prezent, două facultăți. După ce a absolvit Colegiul „Dimitrie Paciurea” ca șefă de promoție și a promovat examenul de Bacalaureat cu media 9,50, aceasta a fost admisă la Facultatea de Litere, acolo unde studiază domeniul care o pasionează cel mai mult.

Potrivit mamei sale, Eliza urmează și o a doua facultate, cu taxă, în domeniul Științelor Umane. Adriana Iliescu afirmă că fiica ei se descurcă foarte bine la ambele programe de studiu și obține rezultate academice foarte bune.

Relația mamă–fiică, construită pe dialog și pasiuni comune

Adriana Iliescu vorbește cu mândrie despre fiica sa și despre modul în care aceasta s-a maturizat. Fosta profesoară spune că Eliza îi cere uneori sfaturi, dar recunoaște că, la nivelul la care a ajuns, fiica ei este deja independentă în gândire și decizie.

„Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele, pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu”, a declarat Adriana Iliescu.

Aceasta a mai spus că Eliza are rezultate foarte bune la facultate și o pasiune aparte pentru filozofie, domeniu care o atrage în mod special. Limba română rămâne, la rândul ei, un domeniu familiar, având în vedere mediul intelectual în care a crescut.

Viața de zi cu zi, între examene și gesturi simple de susținere

În perioada sesiunilor, Adriana Iliescu încearcă să fie alături de fiica sa prin gesturi mărunte, dar semnificative. Recent, aceasta a povestit că s-a trezit dis-de-dimineață pentru a-i pregăti Elizei o prăjitură, înainte de un examen important.

De asemenea, relația dintre cele două este una bazată pe colaborare în viața de zi cu zi. Adriana Iliescu a spus că fiica sa gătește adesea în casă și că se mândrește cu acest lucru, dând exemplul preparării unor rețete pe care ea însăși nu le stăpânește.

Un nume cunoscut publicului, dar o viață trăită discret

Adriana Iliescu a intrat în atenția publicului larg în anul 2005, când a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și opt luni, în urma unei proceduri de inseminare artificială, performanță care a plasat-o atunci în Cartea Recordurilor. Dincolo de acest episod, ea a avut o carieră academică îndelungată, ca profesor universitar de literatură, și a publicat mai multe volume de povești pentru copii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:50 - Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
23:57 - Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
23:45 - Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie
23:34 - Ponta: E un proces de USR-izare a țării, așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot
23:25 - Cârtița de 3.300 de tone a ajuns în România. Utilajul de 100 de metri va străpunge Carpații
23:17 - România primește 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. Guvernul anunță pașii următori

HAI România!

Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale