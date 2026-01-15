Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie

La 86 de ani, Adriana Iliescu continuă să ducă o viață discretă, centrată pe familie și pe fiica ei, Eliza. Fosta profesoară universitară de limba română a vorbit în ultimul interviu acordat despre obiceiurile simple pe care le păstrează la început de primăvară și despre relația apropiată pe care o are cu fiica sa, aflată acum la studii universitare.

După ieșirea la pensie, Adriana Iliescu petrece cea mai mare parte a timpului acasă, într-un ritm liniștit, departe de agitația publică, notează Click.ro. Chiar și așa, momentele importante sunt marcate prin mici gesturi de răsfăț, fie că este vorba despre o ieșire în oraș, fie despre flori sau dulciuri preferate.

Adriana Iliescu spune că, atât ea, cât și fiica sa, obișnuiesc să marcheze venirea primăverii prin lucruri simple, care le aduc bucurie. Uneori aleg să iasă împreună în oraș, alteori se bucură de flori sau de deserturi pregătite acasă. Pentru fosta profesoară, aceste momente sunt cu atât mai importante cu cât viața de zi cu zi este concentrată în jurul familiei și al studiilor Elizei.

Chiar dacă petrece mult timp în locuință, Adriana Iliescu rămâne activă intelectual și implicată în viața fiicei sale, urmărindu-i parcursul academic și oferindu-i sprijin atunci când este nevoie.

Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, este studentă și urmează, în prezent, două facultăți. După ce a absolvit Colegiul „Dimitrie Paciurea” ca șefă de promoție și a promovat examenul de Bacalaureat cu media 9,50, aceasta a fost admisă la Facultatea de Litere, acolo unde studiază domeniul care o pasionează cel mai mult.

Potrivit mamei sale, Eliza urmează și o a doua facultate, cu taxă, în domeniul Științelor Umane. Adriana Iliescu afirmă că fiica ei se descurcă foarte bine la ambele programe de studiu și obține rezultate academice foarte bune.

Adriana Iliescu vorbește cu mândrie despre fiica sa și despre modul în care aceasta s-a maturizat. Fosta profesoară spune că Eliza îi cere uneori sfaturi, dar recunoaște că, la nivelul la care a ajuns, fiica ei este deja independentă în gândire și decizie.

„Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele, pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu”, a declarat Adriana Iliescu.

Aceasta a mai spus că Eliza are rezultate foarte bune la facultate și o pasiune aparte pentru filozofie, domeniu care o atrage în mod special. Limba română rămâne, la rândul ei, un domeniu familiar, având în vedere mediul intelectual în care a crescut.

În perioada sesiunilor, Adriana Iliescu încearcă să fie alături de fiica sa prin gesturi mărunte, dar semnificative. Recent, aceasta a povestit că s-a trezit dis-de-dimineață pentru a-i pregăti Elizei o prăjitură, înainte de un examen important.

De asemenea, relația dintre cele două este una bazată pe colaborare în viața de zi cu zi. Adriana Iliescu a spus că fiica sa gătește adesea în casă și că se mândrește cu acest lucru, dând exemplul preparării unor rețete pe care ea însăși nu le stăpânește.

Adriana Iliescu a intrat în atenția publicului larg în anul 2005, când a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și opt luni, în urma unei proceduri de inseminare artificială, performanță care a plasat-o atunci în Cartea Recordurilor. Dincolo de acest episod, ea a avut o carieră academică îndelungată, ca profesor universitar de literatură, și a publicat mai multe volume de povești pentru copii.