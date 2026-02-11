International Special

Profesoara care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a predat 67 de ani. În ciuda vârstei, nu se gândește la pensionare. Video

Din cuprinsul articolului

O femeie din Michigan, SUA, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai lungă carieră ca profesoară de limbi străine. Aceasta a predat 67 de ani consecutivi la Detroit Country Day School, relatează people.com. Surprinzător, în ciuda vârstei, bătrâna nu se gândește, încă, la pensionare.

Beverly Hannett-Price, o profesoară de limba engleză în vârstă de 90 de ani, a primit recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă carieră ca profesoară de limbi străine. Ea a predat limba engleză timp de peste 67 de ani consecutivi la Detroit Country Day School.

Beverly Hannett-Price, o profesoară de 90 de ani, în Cartea Recordurilor

Beverly Hannett-Price a primit distincția pe 2 februarie, în timpul unei adunări școlare, pe care o credea obișnuită. Nici prin gând nu-i trecea că va intra în Cartea Recordurilor.

Elevi, cadre didactice și invitați, sunt încântat să vă anunț adevăratul motiv pentru care suntem cu toții aici astăzi. Doamna Hannett-Price a câștigat un loc în Cartea Recordurilor Guinness”, a spus un oficial al școlii.

Ulterior, Hannett-Price a primit și un certificat. „Sunt complet uluită!”, a spus, cu sinceritate, femeia, care a adăugat că “nu am niciun plan de pensionare, îmi place această școală, îmi place să predau”.

A fost dascăl pentru multe celebrități

Hannett-Price a predat la mii de elevi de-a lungul anilor, unii dintre ei revenind special la Detroit pentru a participa la eveniment.

Ea m-a învățat cu adevărat cum să scriu și să exprim gânduri minunate și, datorită acestui fapt, am rămas în contact”, a declarat Courtney B. Vance, actor și fost elev, care a călătorit din Los Angeles pentru eveniment.

Beverly Hannett-Price, alături de elevi

Beverly Hannett-Price, alături de doi dintre elevii săi. Sursa foto: captură video

Un model pentru nepoata ei

Nepoata ei, Charlotte Cook, care a fost și ea prezentă în acea zi specială, a spus că bunica ei este abordată frecvent de foștii elevi de fiecare dată când iese din casă.

De fiecare dată când ieșim în oraș, întâlnim pe cineva pe care ea l-a influențat. Situația aproape că m-a inspirat să devin și eu cineva care poate avea un impact oriunde merge”, a spus Cook.

Mesaje de suflet transmise de Beverly Hannett-Price

Hannett-Price a continuat să împărtășească filozofia sa personală despre predare și despre cum să inspiri pe alții. „Fii cea mai bună versiune a ta posibilă, pentru că nu va mai exista niciodată altcineva ca tine”, a spus profesoara.

De asemenea, ea îi încurajează pe ceilalți să treacă prin viață cu mintea și inima deschise. „Fii receptiv, poți întâlni cei mai minunați oameni… Deschide-ți mintea către posibilități”, a mai spus ea.

