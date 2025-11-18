Cum arată viziunea Philip Morris România asupra viitorului fără fum

Philip Morris România se diferențiază în piața locală prin „curajul de a transforma fundamental o industrie tradițională”, spune Carmina Fusté, directorul general al companiei. Transformarea nu este doar un concept de comunicare, ci o realitate industrială. Fabrica din Otopeni susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse și contribuie cu 0,63% la PIB, potrivit estimărilor companiei. „Astăzi, fabrica este a doua ca importanță din Europa, după cea din Bologna. Aproximativ 92% din producție merge la export, către 54 de piețe de pe cinci continente”, adaugă Fusté.

La nivel comercial, compania accelerează strategia „multicategory”, care reunește patru tipuri de produse fără fum, de la dispozitive de încălzire a tutunului până la pliculețe cu nicotină pentru uz oral. Retailul IQOS a fost modernizat în întregime, iar o echipă națională B2C a fost creată pentru a susține o relație directă cu consumatorii. „Scopul este simplu: să sprijinim fumătorii adulți să ia decizii informate și să le oferim o experiență diferențiatoare”, subliniază directorul general.

Recunoscută recent în „Top 300 Companii de Succes” realizat de Capital, Philip Morris România intră astfel într-o etapă în care inovația, exporturile și sustenabilitatea devin pilonii principali ai dezvoltării.

În 2024, cele două entități locale ale Philip Morris International, divizia comercială și cea de producție, au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de 3,3 miliarde de lei. Compania nu poate oferi estimări financiare pentru 2025, fiind listată la bursa de la New York, însă vorbește deschis despre direcția strategică concentrată pe renunțarea treptată la țigări în favoarea produselor fără fum, în condițiile în care, la nivel global, două treimi din profiturile brute anuale ar urma să vină din această categorie până în 2030.

Transformarea fabricii din Otopeni este nucleul acestei strategii. Din 2017 până astăzi, investițiile depășesc 730 de milioane de dolari, iar totalul investițiilor Philip Morris în România trece de 1 miliard de dolari. Producția este complet tehnologizată, cu linii automatizate și sisteme digitale de control al calității, iar miza este dubla: eficiență industrială și capacitate de export pe termen lung. „Investițiile se traduc în noi linii de producție, modernizarea și digitalizarea echipamentelor, automatizare avansată și sisteme de control al calității la standarde mondiale”, explică Fusté. În paralel, compania investește în oameni, în formarea echipelor și în lanțul valoric conectat fabricii.

La nivel comercial, extinderea „multicategory” a generat investiții în modernizarea canalului de retail, creșterea vizibilității în comerț și crearea unei echipe B2C care să ofere asistență directă consumatorilor. Pentru Philip Morris România, relația cu fumătorii adulți este un element strategic, iar rolul acestei rețele este să ofere informații, opțiuni și suport real pentru tranziția către produse fără fum.

În ultimul an, compania a accelerat programul său dedicat sustenabilității, în linie cu strategia globală. Peste 6.000 de panouri fotovoltaice au fost instalate pe fabrica din Otopeni, cu o putere de 3,4 MWh, suficiente pentru alimentarea unui cazan electric pentru abur tehnologic, cel mai mare de acest tip din România. Tot aici se desfășoară programul Drive 4 Zero, un concept operațional care promovează „zero pierderi” și implică toți angajații în găsirea de soluții mai eficiente.

Fabrica se numără astfel printre cele 21 de unități PMI din lume care au atins neutralitatea emisiilor de carbon în operațiunile directe în 2024. Compania a extins programele de colectare și reciclare a dispozitivelor și consumabilelor, a derulat voluntariate prin care au fost strânse peste 20 de tone de deșeuri din arii naturale și a plantat peste 70.000 de puieți. Prin programul Sustainable Fleet, 97% dintre vehicule vor fi hibride sau electrice până la finalul lui 2025. În paralel, fabrica din Otopeni menține două stații de epurare a apei la standarde internaționale, recertificate anual.

Abordarea Philip Morris este susținută de investiții globale masive, precum cea de peste 14 miliarde de dolari în inovație și știință, din 2008 până în prezent, și peste 1.500 de specialiști implicați în centrele de cercetare din Elveția și Singapore. Fusté punctează și dimensiunea economică a brandului la nivelul Uniunii Europene: între 2019 și 2023, compania a generat o amprentă economică totală de 290 de miliarde de euro, a susținut peste un milion de locuri de muncă și a investit 19,6 miliarde de euro în peste 45.000 de furnizori locali.

În România, investițiile totale de peste un miliard de dolari, contribuția la PIB de 0,63%, exporturile masive și productivitatea ridicată transformă fabrica din Otopeni într-un reper pentru reindustrializarea sustenabilă. „Philip Morris International se diferențiază prin viziunea și curajul de a transforma fundamental o industrie tradițională”, spune Fusté. Ea subliniază că produsele fără fum sunt dezvoltate exclusiv pentru fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze.

Poziția companiei rămâne fermă, anume că minorii și persoanele care nu au folosit niciodată nicotină nu ar trebui să înceapă să o folosească. Comunicarea este concepută pentru a evita atragerea tinerilor, iar standardele interne depășesc adesea cerințele legale.

Transformarea unei industrii implică și transformarea unei organizații. Fusté subliniază că Philip Morris România nu mai este compania de acum 20 de ani. Profilul angajaților s-a schimbat, iar selecția este orientată către oameni dinamici, adaptabili și pregătiți să contribuie la un proces de schimbare masiv.

Oportunitățile de dezvoltare, mobilitatea internă, mentoratul, accesul la tehnologie și cultura deschisă sunt menționate drept motive principale pentru care oamenii rămân în companie. Philip Morris România este certificată Angajator de Top pentru al unsprezecelea an consecutiv, o validare a standardelor pe care compania le aplică în relația cu angajații.

Carmina Fusté vorbește despre un mediu economic românesc aflat între progres și vulnerabilități. Convergența cu UE este vizibilă, însă rămân provocări, precum disparități regionale, deficit de forță de muncă, conectivitate redusă, presiuni pe buget și pe contul curent. În opinia sa, reformele structurale și competitivitatea trebuie accelerate, iar inovația sprijinită, nu limitată de reglementări disproporționate. Pentru ca România să devină un catalizator al reindustrializării europene, stabilitatea fiscală și un ecosistem coerent de inovare sunt esențiale. „Experiența noastră arată că predictibilitatea fiscală și proporționalitatea reglementărilor sunt condiții esențiale pentru inovație și scalare”, spune Fusté.

Întreabă-o perspectivă spre viitor, directorul general estimează o perioadă de reforme economice necesare la nivel național, dar consideră că România poate transforma volatilitatea într-un avantaj dacă își consolidează stabilitatea fiscală.

Pentru Philip Morris România, direcțiile sunt clare, concentrate pe continuarea investițiilor în capacitățile de producție, consolidarea exporturilor, dezvoltarea capabilităților comerciale și B2C, extinderea portofoliului fără fum și investiții constante în oameni. „Dacă România pune accent pe reforme și inovare, companii ca a noastră pot scala mai rapid și pot crește contribuția la PIB, exporturi și venituri fiscale. Noi suntem pregătiți să facem partea noastră”, afirmă Fusté.

La finalul interviului, Carmina Fusté rezumă întreaga strategie într-o singură propoziție, devenită deja motto-ul transformării companiei: „Ne bazăm pe știință pentru a oferi alternative fără fum, mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului, și pentru a transforma România într-un lider al reindustrializării sustenabile”.