Cum a rămas Pescobar fără telefonul de ultimă generație în Elveția. „Se întâmplă și la case mai mari”

Pescobar a rămas fără Iphone-ul de ultimă generație la un hotel de lux din Elveția. Omul de afaceri a povestit că la mutarea dintr-o cameră în alta i-a dispărut telefonul.

Proprietar de restaurant, Pescobar și-a cumpărat ultimul model de Iphone. Doar că nu a mai apucat să se bucure de el. ”Dragilor, hai să vă explic cum i s-a furat telefonul lui Pescobar la Mariott în Elveția.

Ca să vedeți că se întâmplă și la case mai mari. Mi-am făcut bagajele și am schimbat canmera a doua zi. Am lăsat bagajele făcute, m-am dus jos, le-am zis să îmi transfere bagajul, mi l-au transferat, dar fără telefon”, a povestit Paul Nicolau.

Telefonul nu fusese pus în funcțiune pentru că Pescobar nu apucase să îl configureze. ”Eu cum sunt comod am zis că îmi transfer eu datele dintr-un teefon în altul, că durează să faci această operațiune.

Și cum eu nu sunt cu tehnica, l-am tot lăsat. Acum am făcut check-out să plec. Iphone 17, doi Terra, albastru”, a explicat acesta.

Pe lângă prețul telefonului, omul de afaceri a mai plătit și taxe vamale care nu au fost tocmai ieftine. ”Mi-a plăcut, era trimis de la Londra ca să ajungă mai repede. Mi l-au ținut blocat o săptămână, în vamă, ca să înțelegeți când nu e să fie un lucru. Am mai plătit și 2.200 de lei pe el taxe vamale, l-am luat l-am adus aici să fac configurația, s-a dus.

Ăsta a zis că îi pare rău nu e nicăieri. Ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari”, a încheiat Pescobar. Cert este că cei de la hotel nu s-au spetit să caute telefonul în cauză. Mai ales că nefiind configurat telefonul este mai greu de găsit odată ce nu era activat GPS-ul.