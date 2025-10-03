Cum a rămas Pescobar fără telefonul de ultimă generație în Elveția. „Se întâmplă și la case mai mari”
- Maria Pană
- 3 octombrie 2025, 19:01
Pescobar a rămas fără Iphone-ul de ultimă generație la un hotel de lux din Elveția. Omul de afaceri a povestit că la mutarea dintr-o cameră în alta i-a dispărut telefonul.
Pescobar și telefonul
Proprietar de restaurant, Pescobar și-a cumpărat ultimul model de Iphone. Doar că nu a mai apucat să se bucure de el. ”Dragilor, hai să vă explic cum i s-a furat telefonul lui Pescobar la Mariott în Elveția.
Ca să vedeți că se întâmplă și la case mai mari. Mi-am făcut bagajele și am schimbat canmera a doua zi. Am lăsat bagajele făcute, m-am dus jos, le-am zis să îmi transfere bagajul, mi l-au transferat, dar fără telefon”, a povestit Paul Nicolau.
Transferul datelor, mare problemă
Telefonul nu fusese pus în funcțiune pentru că Pescobar nu apucase să îl configureze. ”Eu cum sunt comod am zis că îmi transfer eu datele dintr-un teefon în altul, că durează să faci această operațiune.
Și cum eu nu sunt cu tehnica, l-am tot lăsat. Acum am făcut check-out să plec. Iphone 17, doi Terra, albastru”, a explicat acesta.
Taxele vamale au costat 2.200 de lei
Pe lângă prețul telefonului, omul de afaceri a mai plătit și taxe vamale care nu au fost tocmai ieftine. ”Mi-a plăcut, era trimis de la Londra ca să ajungă mai repede. Mi l-au ținut blocat o săptămână, în vamă, ca să înțelegeți când nu e să fie un lucru. Am mai plătit și 2.200 de lei pe el taxe vamale, l-am luat l-am adus aici să fac configurația, s-a dus.
Ăsta a zis că îi pare rău nu e nicăieri. Ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari”, a încheiat Pescobar. Cert este că cei de la hotel nu s-au spetit să caute telefonul în cauză. Mai ales că nefiind configurat telefonul este mai greu de găsit odată ce nu era activat GPS-ul.
