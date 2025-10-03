Monden

Cum a rămas Pescobar fără telefonul de ultimă generație în Elveția. „Se întâmplă și la case mai mari”

Comentează știrea
Cum a rămas Pescobar fără telefonul de ultimă generație în Elveția. „Se întâmplă și la case mai mari”Pescobar. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Pescobar a rămas fără Iphone-ul de ultimă generație la un hotel de lux din Elveția. Omul de afaceri a povestit că la mutarea dintr-o cameră în alta i-a dispărut telefonul.

Pescobar și telefonul

Proprietar de restaurant, Pescobar și-a cumpărat ultimul model de Iphone. Doar că nu a mai apucat să se bucure de el. ”Dragilor, hai să vă explic cum i s-a furat telefonul lui Pescobar la Mariott în Elveția.

Pescobar

Pescobar. Sursa foto Instagram

Ca să vedeți că se întâmplă și la case mai mari. Mi-am făcut bagajele și am schimbat canmera a doua zi. Am lăsat bagajele făcute, m-am dus jos, le-am zis să îmi transfere bagajul, mi l-au transferat, dar fără telefon”, a povestit Paul Nicolau.

Transferul datelor, mare problemă

Telefonul nu fusese pus în funcțiune pentru că Pescobar nu apucase să îl configureze. ”Eu cum sunt comod am zis că îmi transfer eu datele dintr-un teefon în altul, că durează să faci această operațiune.

Prognoza BBC Weather: Cum va fi vremea în București, în perioada următoare
Prognoza BBC Weather: Cum va fi vremea în București, în perioada următoare
Trump a dat un ultimatum grupării Hamas: Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara
Trump a dat un ultimatum grupării Hamas: Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara

Și cum eu nu sunt cu tehnica, l-am tot lăsat. Acum am făcut check-out să plec. Iphone 17, doi Terra, albastru”, a explicat acesta.

Taxele vamale au costat 2.200 de lei

Pe lângă prețul telefonului, omul de afaceri a mai plătit și taxe vamale care nu au fost tocmai ieftine. ”Mi-a plăcut, era trimis de la Londra ca să ajungă mai repede. Mi l-au ținut blocat o săptămână, în vamă, ca să înțelegeți când nu e să fie un lucru. Am mai plătit și 2.200 de lei pe el taxe vamale, l-am luat l-am adus aici să fac configurația, s-a dus.

Ăsta a zis că îi pare rău nu e nicăieri. Ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari”, a încheiat Pescobar. Cert este că cei de la hotel nu s-au spetit să caute telefonul în cauză. Mai ales că nefiind configurat telefonul este mai greu de găsit odată ce nu era activat GPS-ul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - Cine va conduce Guvernul de la Chişinău. Igor Grosu vrea să rămână în Parlament
20:14 - Prognoza BBC Weather: Cum va fi vremea în București, în perioada următoare
20:05 - Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la deschiderea primei ediții a Romanian Creative Week Bucharest 2025
19:56 - Petrolierul din flota fantomă a Rusiei a fost eliberat de francezi
19:46 - FACIAS a sesizat CSM și Inspecția Judiciară pentru abuzurile și întârzierile grave din ancheta penală privind moartea...
19:38 - Bolojan, despre concediile medicale: Costul anual este de peste un miliard de euro

HAI România!

Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale