International Cum a pierdut Wendy Williams, fostă prezentatoare, o avere la vânzarea unui apartament. Tutorele acesteia a încheiat o afacere proastă







Wendy Williams, fostă prezentatoare în America se confruntă cu o situație financiară complicată. Ea este sub tutelă din cauza diagnosticului de demență, drept urmare nu poate lua decizii legate de ea sau de averea ei. Așa se face că decizia vânzării apartamentului ei din New York nu i-a aparținut. Iar tutorele ei a decis să îl vândă mult mai ieftin.

Reședința de 2.400 de metri pătrați a fostei prezentatoare a fost achiziționată cu 4,5 milioane de dolari. Iar acum aceasta a fost vândută pentru 3,75 milioane de dolari.

Fosta prezentatoare pierde bani pe bandă rulantă

Proprietatea, cu trei dormitoare și trei băi, prezintă o terasă cu vedere pitorească la râul Hudson. Are ferestre mari din podea până în tavan. Are și o baie luxoasă cu cinci corpuri, la nivelul superior, în timp ce etajul principal cuprinde o zonă de living și de luat masa spațioasă, plus o bucătărie deschisă. În plus, clădirea oferă o gamă largă de facilități, inclusiv un centru de fitness, o piscină de 60 de picioare, o saună, o baie de aburi și un jacuzzi. Williams a fost declarată „în incapacitate” de către banca ei în februarie 2022.

Ceea ce a dus la numirea unui nou tutore financiar, în ciuda obiecțiilor sale. La acea vreme, ea a susținut că i-a fost blocat pe nedrept contul bancar. Ulterior, ea a fost diagnosticată cu afazie progresivă și demență. De atunci, fanii i-au pus la îndoială credibilitatea, în timp ce au fost dezvăluite mai multe informații despre situația ei financiară.

Datoare jumătate de milion de dolari

În martie, ziarele spuneau că Wendy datorează peste 500.000 de dolari taxe neplătite pentru apartamentul din New York. Conform dosarelor legale depuse la începutul acestui an, Williams s-a confruntat cu o datorie fiscală semnificativă privind proprietatea.

Autoritățile federale au emis un avertisment puternic, subliniind importanța rezolvării prompte a obligațiilor restante.