Monden Cum a fost cerută Oana Radu în căsătorie. Totul a fost atipic







Oana Radu este în culmea fericirii după ce a fost cerută în căsătorie de actualul său iubit, care îi este și toboșar, Șerban. Cei doi au decis să își unească destinele într-un mod total atipic.

Oana Radu, în culmea fericirii

Cântăreața a dezvăluit în cadrul unui podcast cum a evoluat relația ei cu Șerban. Acesta este toboșarul din trupa ei, dar i-a fost și prieten timp de doi ani înainte să fie împreună. Aceasta a explicat că încă are dubii legat de bunele intenții ale iubitului. ”Uneori mai sunt în gardă și în relația cu Șerban, dar îmi amintește că nu toți oamenii sunt la fel și există și oameni buni. Și chiar există! Când ne-am cunoscut eu eram căsătorită, el era într-o relație. El mă admira ca femeie, dar nu a trecut niciodată peste prietenie.

Niciodată nu mi-a dat de înțeles că mă place. După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că nu mai suntem împreună eu mi-am dat seama că am nevoie de un bărbat. Pentru că erau chestii de bărbat pe care nu le puteam face. Nu aveam manager, organizare de repetiții. Ușor-ușor am început să ne apropiem. Nu mi-a luat bani. I-am propus un procent, nu i-am dat nici în ziua de azi. Era mâna mea dreaptă înainte ca eu să știu că e mâna mea dreaptă. Până când ne-am pupat pe gură nu a existat nicio o apropiere”, a explicat cântăreața.

Cerere în căsătorie camuflată

Iar cererea în căsătorie a fost cu adevărat o surpriză. ”A fost o cerere atipică. Poate că oamenii s-ar fi așteptat să fie pe scenă. Doar că ceea ce simt pentru el nu are nevoie de niciun artificiu. Mi-a zis că se duce la toaletă. Și dintr-o dată îl aud pe el că își dorește să își petreacă tot restul vieții cu mine. Și că a știut asta din pirma zi, că vrea să își petreacă restul vieții cu mine”, a mai spus artista.