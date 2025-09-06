Economie Cum a devenit Lucy Guo, fiica unor imigranți, cea mai tânără miliardară self-made din lume







Lucy Guo este cea mai tânără miliardară self-made din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes. La doar 30 de ani, antreprenoarea a reușit să transforme pasiunea pentru tehnologie într-un imperiu, după ce compania Scale AI, specializată în etichetarea datelor pentru inteligența artificială, a fost achiziționată de Meta într-o tranzacție evaluată la 25 de miliarde de dolari.

Drumul către succes al lui Lucy Guo a început încă din copilărie, în Fremont, California, unde a crescut într-o familie de imigranți chinezi. Sub influența unei educații stricte, axată pe disciplină și bani, ea a început să câștige primii bani prin vânzarea de creioane colorate, trocul cu cărți Pokémon și tranzacționarea de obiecte virtuale din jocul Neopets.

Pasiunea pentru jocuri video s-a transformat rapid în interes pentru informatică. Lucy Guo a început să scrie cod, să creeze roboți pentru jocuri și ulterior site-uri și instrumente de marketing online.

A urmat cursurile de la Carnegie Mellon University, însă a renunțat la studii pentru a participa la Thiel Fellowship, programul finanțat de miliardarul Peter Thiel, care le oferă tinerilor antreprenori 200.000 de dolari pentru a dezvolta companii proprii. Această decizie riscantă s-a dovedit a fi momentul de cotitură în cariera ei.

Cea mai importantă reușită a lui Lucy Guo este Scale AI, compania fondată alături de Alexandr Wang, ce furniza servicii de etichetare a datelor pentru inteligența artificială. Cumpărată de Meta într-o tranzacție evaluată la 25 de miliarde de dolari, afacerea a transformat-o pe Guo în miliardară înainte de vârsta de 30 de ani.

În prezent, antreprenoarea conduce Passes, o platformă de monetizare pentru creatori de conținut lansată în 2022, precum și Backend Ventures, firmă de investiții fondată în 2019.

Passes se confruntă cu un proces colectiv, acuzată că ar fi distribuit materiale de abuz sexual asupra minorilor. „Doamna Guo și Passes resping categoric acuzațiile nefondate, formulate după ce au refuzat o cerere de plată de 15 milioane de dolari”, a transmis compania. Firma de avocatură din spatele plângerii nu a oferit până acum un comentariu oficial.