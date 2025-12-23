Cum a ajuns o grădiniță din sudul Republicii Moldova la factură zero la energie electrică. De la cheltuieli mari la independență energetică. Video

Republica Moldova. Într-o perioadă în care facturile la energie apasă bugetele publice, o grădiniță din sudul Republicii Moldova a reușit performanța rară de a ajunge la „factură zero” la electricitate. Grădinița „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, produce astăzi propria energie din surse regenerabile, oferind condiții moderne pentru copii și economii consistente pentru bugetul local, devenind un exemplu de succes al tranziției energetice la nivel comunitar.

Pentru impactul obținut, Primăria comunei Manta a fost desemnată câștigătoarea competiției Moldova Eco Energetică 2025, la categoria „Cel mai bun proiect de eficiență energetică gestionat de o femeie”.

Grădinița „Catincuța” este frecventată de aproximativ 130 de copii din localitățile Pașcani, Manta, Crihana Veche și municipiul Cahul. Deși clădirea fusese renovată integral, consumul de energie electrică rămânea foarte mare, generând cheltuieli semnificative pentru bugetul public local.

„Clădirea a fost reparată totalmente, însă consumul de energie era foarte mare. De aceea, ne-am gândit să atragem un proiect care să ne ofere o alternativă durabilă”, a explicat Violeta Hîncu, primara comunei Manta.

Soluția a fost instalarea unui sistem fotovoltaic cu capacitatea de 24 kW, amplasat pe acoperișul instituției.

Proiectul a fost implementat în anul 2023, în cadrul Programului „DAR 1+3”, cu sprijinul Guvernului Germaniei și al diasporei, în parteneriat cu Asociația de Băștinași „Acasă cu Dor” din Manta și Biroul Relații cu Diaspora. Valoarea totală a investiției a constituit 602 mii de lei.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Timp de doi ani consecutivi, grădinița a înregistrat factură zero la energia electrică, în pofida unui consum ridicat.

„În doi ani, economiile realizate se ridică la aproximativ 140 de mii de lei. Acești bani au fost redirecționați către alte necesități ale instituției”, a precizat primara Violeta Hîncu.

Economiile generate au permis investiții suplimentare în modernizare. În grădiniță au fost instalate 255 de plafoane LED, au fost achiziționate șase aparate de aer condiționat eficiente energetic, iar bucătăria instituției a fost dotată cu echipamente moderne.

„Folosim energia produsă de panourile fotovoltaice la maximum. Copiii se simt foarte bine și au condiții excelente pentru activitățile zilnice”, a menționat Tatiana Armanu, directoarea grădiniței.

Cadrele didactice confirmă schimbarea. „Au fost vremuri când era frig și ne încălzeam cu sobe. Acum avem lumină, căldură și răcoare vara. Putem lucra în condiții normale”, a spus educatoarea Svetlana Miroznicenco.

Pe lângă avantajele economice, proiectul contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Panourile fotovoltaice nu produc reziduuri, fum sau mirosuri, oferind o soluție curată și durabilă.

Grădinița „Catincuța” din Pașcani demonstrează că energia regenerabilă, sprijinul partenerilor de dezvoltare și implicarea comunității pot transforma o instituție publică într-un model de bună practică, cu impact real asupra comunității locale și asupra viitorului copiilor.