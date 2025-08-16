EVZ Special Cum a ajuns la turci spada lui Ștefan cel Mare







Cum a ajuns, la turci, spada lui Ștefan cel Mare? Opiniile istoricilor sunt împărțite, de la o cedare voluntară, la capturarea acestei arme

Relațiile româno-otomane și româno-turce au fost vreme de secole, relații sinuoase. În Evul Mediu, Țările Române au încer­cat să-și conserve autonomia internă, evitând transformarea în teritorii oto­mane. Domnitorii medievali au fost, de departe, cei mai importanți adversari ai otomanilor în secolele XIV-XVII, în Europa de Sud-Est. Figura domnitorului Ștefan cel Mare se detașează net, având cea mai îndelungată domnie.

Este clar că Ștefan cel Mare a înțeles că puterea otomană crescuse. La puțin peste două decenii de la moartea sa, fiul său Petru Rareș avea să fie alungat de pe tron de cel mai evoluat ca gândire dintre sultanii otomani. De aceea, Bogdan al III-lea și Ștefăniță, urmașii săi, fiu și, respectiv, nepot au făcut pace cu Stambulul. Problema fusese chiar cu două decenii înainte să moară Ștefan! Chilia și Cetatea Albă au fost pierdute la 1484!

Când a ajuns spada la Constantinopol?

Spada putea fi oferită ca garanție a păcii de urmașii săi, ori ar fi putut să existe o capturare. Cel mai probabil, la alungarea lui Petru Rareș, ea să fi fost luată din Tezaurul Moldovei. După cum, e foarte posibil ca Rareș însuși să o fi oferit-o!

