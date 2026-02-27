Cuba susține că Washingtonul tolerează cu impunitate acțiuni ostile împotriva insulei

Autoritățile de la Havana au acuzat guvernul Statelor Unite că permite grupurilor anti-cubaneze să acționeze „cu impunitate”, în contextul unui incident armat produs în largul insulei, în urma căruia patru persoane au murit și alte șase au fost rănite.

Evenimentul a avut loc miercuri, după ce o ambarcațiune rapidă înregistrată în Florida ar fi încercat să pătrundă pe teritoriul cubanez, potrivit informațiilor furnizate de oficialii cubanezi.

Răniții sunt tratați într-o unitate medicală din provincia Villa Clara, în timp ce circumstanțele exacte ale incidentului fac obiectul unor investigații atât la Havana, cât și la Washington.

Confruntarea s-a produs la câteva zile după o serie de măsuri economice și diplomatice care au tensionat relațiile între cele două țări.

Havana afirmă că ambarcațiunea a pătruns în apele teritoriale cubaneze la aproximativ o milă marină de un cay din zona provinciei Villa Clara, iar ocupanții — îmbrăcați în camuflaj și înarmați cu puști de asalt, pistoale, explozibili improvizați și alte echipamente — ar fi deschis focul asupra patrulei care i-a interceptat.

Cuba a descris operațiunea drept o tentativă de „infiltrare cu scopuri teroriste”.

Havana a criticat administrația americană, acuzând că pe teritoriul Statelor Unite operează grupuri anti-cubaneze „care acționează cu impunitate” și a spus că a informat Washingtonul despre riscuri în trecut.

Fernando de Cossio, un înalt oficial al ministerului de externe cubanez, a afirmat într-un comunicat:

„Grupuri anti-cubaneze care operează pe teritoriul Statelor Unite recurg la terorism ca expresie a urii lor față de Cuba și a impunității pe care o cred garantată.”

Declarația a fost făcută în formă pregătită pentru presă; oficialul nu a acceptat întrebări.

În Washington, oficialii americani au negat că ar fi existat vreo operațiune guvernamentală în spatele incidentului și au anunțat investigații independente pentru a stabili identitatea celor implicați și circumstanțele exacte.

Secretarul de stat american a declarat că Ambasada SUA la Havana solicită acces la supraviețuitori pentru a verifica statutul lor de cetățeni sau rezidenți. El a subliniat că „nu a fost o operațiune a Statelor Unite” și că nu există implicare a personalului guvernamental.

Șase supraviețuitori răniți au fost transferați la Spitalul Clinic–Chirurgical Provincial „Arnaldo Milián Castro” din Santa Clara, unitate aflată la circa 250 km est de capitală.

Spitalul a fost plasat sub pază strictă, iar reprezentanți ai Ministerului de Interne au fost observați în incintă și în împrejurimi.

Jurnaliștii străini au relatat că accesul este restricționat; personalul de securitate care a oprit corespondenți a confirmat prezența suspecților în unitate fără a oferi detalii suplimentare. Arnaldo Milian Castro Provincial Clinical–Surgical Hospital Santa Clara

Autoritățile cubaneze au publicat numele mai multor persoane implicate. Printre cei identificați figurează Amijail Sanchez Gonzalez și Leordan Cruz Gomez — doi bărbați pe care Havana i-a menționat ca fiind anterior urmăriți pentru presupuse comploturi sau activități armate și incluși într-o listă din 2025 cu suspecți considerați „tero­r­iști” de stat.

Alte nume comunicate includ Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, Jose Manuel Rodriguez Castello și Roberto Alvarez Avila (răniti) și Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledian Padrón Guevara și Hector Duani Cruz Correa (morți).

Havana a comunicat, de asemenea, că a corectat o identificare anterioară, precizând că o anumită persoană menționată inițial nu era implicată. Informațiile provin din comunicate oficiale și din surse media care au verificat identificările prezentate de stat.

Guvernul cubanez susține că a găsit la bordul ambarcațiunii arme, veste antiglonț, lunete, explozibili improvizați și alte echipamente militare.

Aceste afirmații nu au fost independente verificate la fața locului de agenții internaționale; presa internațională notează că accesul extern la locul incidentului și la ambarcațiunea înregistrată în Florida este limitat de autoritățile cubaneze.

Până la finalizarea investigațiilor comune, rămân deschise întrebări legate de ruta exactă a bărcii, punctul de plecare și proprietatea asupra acesteia — proprietarul american al vasului le-ar fi spus anchetatorilor americani că barca fusese furată de un angajat, conform unor declarații citate de oficiali din SUA.

Evenimentul a atras atenția unor capitalăți globale şi a generat declarații de îngrijorare. Rusia a avertizat asupra escaladării situaţiei şi a cerut soluţionarea problemelor umanitare, iar lideri şi analiști regionali au făcut apel la reţinere şi la clarificarea faptelor înainte de a trage concluzii.

În paralel, există semnale că incidentul va influența discuțiile diplomatice și deciziile de politică externă, în special în contextul sancțiunilor economice impuse recent de administrația americană asupra Cubei și a limitărilor privind livrările de petrol provenite din Venezuela.

Pe plan juridic, autoritățile din Statele Unite (inclusiv FBI, U.S. Coast Guard și procurori locali — conform relatărilor de presă) au deschis investigații pentru a stabili: dacă a fost vorba de o activitate criminală care a început pe teritoriul american, dacă cetățeni americani au participat și în ce condiții a fost utilizată ambarcațiunea.

În Cuba, ancheta internă va examina acuzațiile de „terorism” și va încerca să stabilească responsabilități interne.

Posibilul rezultat: tensiuni diplomatice sporite, solicitări de extrădare sau cooperare juridică, precum și presiuni politice interne în Florida, acolo unde comunitatea de exilați cubanezi este numeroasă și influentă.