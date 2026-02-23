Cu cât se vinde și ce speranță de viață are Pisica Transilvană. E prima rasă românească de feline care devine un fenomen internațional

Pisica Transilvană, prima rasă românească de feline, se apropie de recunoașterea oficială la nivel internațional. Prețurile pentru exemplare cu pedigree pot depăși 1.000 de euro, iar speranța de viață este similară altor rase sănătoase.

Pisica Transilvană este prima rasă de pisici românească ce va fi recunoscută oficial pe plan internațional. Aceasta provine din zonele montane ale Carpaților și se remarcă printr-o blană cu nuanțe de gri și ochi expresivi. Temperamentul său este descris drept blând și jucăuș, fiind potrivit atât pentru familii, cât și pentru iubitorii de pisici care apreciază interacțiunea cu animalele.

Rasa a fost supusă unui proces de omologare care implică mai multe generații de pui. Se așteaptă ca în 2026 să fie finalizată recunoașterea oficială de către organizații internaționale, inclusiv World Cat Federation.

Procesul de omologare include verificarea caracteristicilor fizice și comportamentale, precum și stabilirea standardelor pentru pedigree.

Fiind o rasă rară și nouă, Pisica Transilvană are un preț de achiziție considerabil. Exemplarele cu pedigree, care respectă standardele internaționale și provin din linii genetice verificate, pot fi vândute cu aproximativ 1.000 de euro, poate chiar și mai mult.

Costul poate crește în funcție de calitatea exemplarelor, pedigree-ul complet și originea genetică. Se estimează că, după recunoașterea oficială, prețurile ar putea crește, similar altor rase cunoscute și apreciate la nivel mondial.

De altfel, crescători din țări precum Elveția, Germania, Regatul Unit și chiar Statele Unite au început să manifeste interes pentru această felină unică.

Deși nu există încă date oficiale privind durata medie de viață a Pisicii Transilvane, se poate face o estimare pe baza caracteristicilor generale ale pisicilor domestice sănătoase. Pisicile care beneficiază de o genetică bună, hrană de calitate și îngrijire veterinară regulată trăiesc, în medie, între 10 și 15 ani.

Având în vedere că Pisica Transilvană provine din linii naturale și nu au fost raportate probleme genetice majore, speranța de viață ar putea fi similară, adică între 12 și 16 ani.

Pisica Transilvană a început să fie prezentată la competiții internaționale, unde a primit recunoaștere provizorie. Aceasta deschide drumul pentru participarea la concursuri și expoziții la nivel global.

În momentul în care omologarea va fi completă, rasa va fi inclusă oficial în registrele internaționale, oferind crescătorilor posibilitatea de a valorifica exemplarele conform standardelor internaționale și de a continua dezvoltarea genetică a rasei.