CSA Steaua are o mare problemă. Belodedici nu s-a ferit s-o expună. Astfel, cel care a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, se teme că echipa susţinută de Armată nu va avea forţa financiară de face performanţă în Liga a II-a.

„M-am gândit mult. Nu știu cum o să reușească ei să mențină echipa în divizia a doua, dar până ajung în Liga 1… Nu știu dacă va reuși Armata să aibă o echipă de fotbal la acest nivel. Tot o să trebuiască să găsească pe cineva cu bani şi sponsori, dar un sponsor foarte important. Nu știu, nu văd, este complicat”, a spus Belodedici, în cadrul unei conferinţe de presă care organizată miercuri, în contextul organizării EURO 2020.

Fostul fundaş este ambasador al Campionatului European 2020 şi a participat la o acţiune de promovare a unui meci caritabil la care a fost prezent şi Ioan Andone, preşedintele echipei FC Voluntari.

„Dar, Belo, legal nu are voie! Trebuie să-și găsească un acționar principal și Armata să ajute cu ce poate, deci nu cu salarii”, a spus fostul dinamovist, care înainte de 1989 a fost adversarul lui Belodedici în derby-urile Steaua-Dinamo.

Una dintre chestiunile la care s-a referit Andone este cea legată de Legea Sportului. Conform regulamentelor sportive actuale, dacă va promova, CSA ar fi nevoită să-și cedeze toată activitatea pe numele unei alte societăți, care să fie de drept privat și pe care să se realizeze întreaga activitate la nivel de liga secundă.

Totuşi, într-un interviu realizat de DigiSport, comandatul CSA Steaua, Mădălin Hâncu, a subliniat că secția de fotbal va rămâne la MApN. „Categoric, da! Echipa de fotbal trebuie să rămână la Ministerul Apărării Naționale, aici a fost de 73 de ani și aici îmi doresc să rămână.”

În ceea ce priveşte posibilitatea care să-i permită echipei să evolueze în Liga I, comandatul CSA Steaua a completat: „Avem în atenție propuneri de modificare a Legii sportului, dar toate acestea se pot face de comun acord cu Ministerul Apărării Naționale. Clubul Steaua este clubul Ministerului Apărării Naționale, iar orice modificare se întâmplă cu aprobarea conducerii.”

La 5 aprilie 2021 a fost primul termen al procesului prin care FCSB (clubul patronat de Gigi Becali) solicita anularea deciziei FRF prin care cluburile de drept public din Liga a II-a pot promova dacă își cesionează activitatea către un club de drept privat cu cel puțin un sezon înainte.

Gigi Becali nu renunță la ideea de a bloca promovarea Clubului Sportiv al Armatei în Liga 1 şi folosește toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție. În decembrie 2014, FCSB a rămas fără marcă în urma procesului cu CSA.

Dacă FCSB va avea câștig de cauză la Tribunalul București, CSA Steaua nu va avea dreptul să promoveze în Liga 1 chiar dacă ar promova acum în Liga a II-a.

