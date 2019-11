Luminițele de Sărbători de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției au fost aprinse de fostul mare fotbalist Miodrag Belodedig, care este unul din cei trei ambasadori ai EURO 2020 din partea României . La ceremonie au participat doi copii din Corul Radio dar și o tânără care s-a născut în decembrie 1989 și care face parte din echipa organizatoare a Târgului de Crăciun .

Alături de el s-au aflat doi copii din Corul Radio, dar şi o tânără născută în decembrie 1989, care de şase ani face parte din echipa organizatoare a Târgului de Crăciun. Aprinderea luminițelor a fost salutată cu aplauze de sute de bucureşteni prezenţi în Piaţă, zeci de copii trecând pe la Casa Moşului, unde s-au pozat alături de elfi şi au pregătit împreună o scrisoare pentru Moş Crăciun.

Printre alte atracțîi ale târgului figurează patinoarul de 600 de metri pătraţi, caruselul pentru copii, ieslea, precum şi bradul de Crăciun înalt de peste 30 de metri, împodobit cu peste 5.500 de globuri, peste 250 de stele şi mii de beculeţe.De asemenea a fost amplasată o zonă gastronomică, produsele tradiţionale de sezon fiind expuse în cele peste 130 de căsuţe.

Comercianţii din toate zonele ţării au pregătit pentru bucureşteni şi turişti tot felul de surprize , cum ar fi decoraţiuni de sezon, costume populare, accesorii, îi, obiecte tradiţionale specifice sărbătorilor de iarnă, produse lucrate manual, jucării sau produse naturale de îngrijire, dar şi cozonaci, prăjituri de casă, dulceţuri, poale-n brâu, plăcinte, vin fiert şi brânzeturi.

Spectacolului de deschidere a fost deschis de Corul de copii Radio, Lidia Buble, Voltaj şi Loredana & Bandă Aguridă.Iluminatul ornamental-festiv, asigurat de Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti, are că temă „EURO 2020 – Bucureşti, oraş gazdă”. El include peste 9.300 de elemente luminoase , dintre care unele cu specific sportiv, aproximativ 4.000 de elemente luminoase 3D şi 2D (cu 1.500 mai multe decât anul trecut) şi 2.200 de figurine care depăşesc 2,5 metri înălţime. Traseul iluminatului festiv din acest an însumează peste 40 de kilometri de bulevarde şi străzi adiacente, în 72 de locaţîi din Bucureşti. În acest an, vor fi folosite 10 milioane de beculeţe de tip LED , cu 7 milioane mai multe decât în anii precedenţi.

Târgul de Crăciun va fi deschis zilnic până pe data de 26 decembrie, între orele 11,00 – 22,00, iar intrarea este liberă, urmând să fie organizate ateliere de creaţie pentru cei mici în fiecare zi de vineri, sâmbătă şi duminică până la sosirea Moşulu

Te-ar putea interesa și: