Fundaşii de Aur ai Romaniei, Miodrag Belodedici şi Ioan Andone au creat ASOCIAŢIA LIGA LEGENDELOR cu scopul de a promova adevăratele valori ale sportului în dezvoltarea societăţii, pentru a aduce zâmbetul, fericirea proptită de o minge şi pentru a apăra dreptul copiilor la un viitor mai bun prin intermediul sportului.

“BINELE FACE SPORT, SPORTUL FACE BINE”, campania de debut a ASOCIAŢIEI LIGA LEGENDELOR, vă pune în scenă prima ediţie a

evenimentului fotbalistic şi caritabil “ALL STAR GAME – Team Belodedici vs. Team Andone”, în data de 31.05.2021, ora 20:00, pe stadionul Stefan cel Mare, transmis de DIGI Sport 1.

Fii parte a campaniei, achiziţionează un bilet virtual, în valoare de 15 lei la prima ediţie a evenimentului fotbalistic: ALL STAR GAME – Team Belodedici vs. Team Andone şi intri, în tragerea la sorţi pentru Marele Premiu – o GARSONIERĂ, plus, o mulţime de alte premii!

Biletele/Abonamentele sunt disponibile pe www.bilete.ro. Fondurile obţinute în urma evenimentului, vor fi distribuite : către ASOCIAŢIA LIGA LEGENDELOR, pentru îndeplinirea misiunii -asociaţiei: “FOTBALUL – motor de dezvoltare a relaţiilor interumane, prevenţie în

sănătate, implementare acţiunilor de voluntariat şi caritabile.”