Criză politică în Paraguay. Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a fost destituit vineri, 6 noiembrie 2026, printr-un vot al Senatului și plasat ulterior în arest la domiciliu, în urma scandalului provocat de prăbușirea Ueno Bank. Instituția financiară, cu care fostul lider avea legături de afaceri, a fost închisă din cauza problemelor de solvabilitate, iar milioane de clienți nu își mai pot accesa economiile. Vicepreședintele Pedro Alliana a preluat conducerea țării, potrivit CNN.

Senatul Paraguayului a aprobat destituirea lui Santiago Peña cu 44 de voturi din totalul de 45 de membri. La scurt timp după încheierea procedurii, vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul și a devenit noul președinte al țării. Peña își anunțase demisia joi, după închiderea Ueno Bank, însă parlamentarii au continuat procedura de destituire. Decizia Senatului a dus și la pierderea imunității de care fostul șef al statului ar fi beneficiat după încheierea mandatului.

Parchetul General din Paraguay a deschis trei dosare penale care îl vizează pe Santiago Peña și alți foști oficiali, în legătură cu situația financiară a Ueno Bank. Autoritățile au dispus arestarea fostului președinte, care rămâne în arest la domiciliu până la stabilirea măsurilor aplicabile în cadrul procedurilor penale.

Procurorul Christian Benítez a anunțat că Peña va rămâne sub această măsură până când un judecător va decide unde va fi ținut pe durata anchetei.

Camera Deputaților îl acuzase anterior de „neîndeplinirea gravă şi sistematică a atribuţiilor”, în legătură cu relațiile sale cu instituția bancară.

Fostul președinte nu a participat personal la ședința Senatului în care s-a decis destituirea sa. Acesta a fost reprezentat de avocații Adolfo Ferreiro și Ricardo Preda, după ce parlamentarii au respins solicitarea de amânare cu 72 de ore a procedurii, pentru pregătirea apărării.

Demisia lui Santiago Peña a fost anunțată în timp ce Congresul analiza acuzațiile formulate de 35 de parlamentari din opoziție și de membri disidenți ai partidului aflat la guvernare.

Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru declanșarea procedurii de destituire, în ciuda faptului că Peña își exprimase deja intenția de a renunța la funcție. Senatoarea Yolanda Paredes a cerut anterior arestarea fostului președinte.

„Acest individ, Santiago Peña, trebuie să ajungă la închisoare. Trebuie emis un mandat de arestare (...) arest preventiv, direct la închisoare”, le-a declarat anterior jurnaliştilor senatoarea Yolanda Paredes.

Partidul Colorado, formațiunea de dreapta din care face parte Peña, deține majoritatea în ambele camere ale Congresului. Înaintea destituirii, fostul lider a transmis un mesaj public prin care și-a justificat decizia de a demisiona, invocând situația economică și necesitatea menținerii stabilității politice. El a afirmat că dorește să le redea liniștea cetățenilor paraguayeni „care şi-au încredinţat economiile sistemului nostru financiar”.

„Am luat decizia de a-mi prezenta demisia din funcţia de preşedinte al Republicii. Fac acest lucru având în vedere stabilitatea ţării noastre, pacea socială şi necesitatea de a ne proteja instituţiile publice”, a afirmat el într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Santiago Peña a preluat președinția din Paraguay în august 2023, la vârsta de 44 de ani, devenind unul dintre cei mai tineri șefi de stat din istoria țării. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al Finanțelor între 2015 și 2017, în mandatul fostului președinte Horacio Cartes, și a lucrat în conducerea Băncii Centrale.

Pe plan extern, Peña s-a numărat printre aliații apropiați ai administrației Donald Trump, susținând o serie de priorități ale Washingtonului, inclusiv în domeniul imigrației și securității. După anunțarea demisiei, Departamentul de Stat al SUA a transmis că relațiile dintre Washington și Asunción vor continua.

„Rămânem angajaţi faţă de relaţia durabilă dintre popoarele american şi paraguayan şi aşteptăm cu interes să continuăm cooperarea noastră strânsă în privinţa priorităţilor comune”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Criza politică din Paraguay a fost declanșată de problemele financiare ale Ueno Bank, o instituție privată cu care Santiago Peña a avut legături de afaceri. În timpul mandatului său, banca a primit fonduri de milioane de dolari de la mai multe entități publice, inclusiv de la Institutul de Securitate Socială (IPS), instituția responsabilă de administrarea pensiilor majorității angajaților din Paraguay.

Banca Centrală a Paraguayului a constatat că indicatorul de solvabilitate al Ueno Bank coborâse sub jumătate din nivelul minim obligatoriu, în urma verificărilor și ajustărilor efectuate asupra situațiilor financiare.

Instituția bancară avea aproximativ 2,9 milioane de clienți, într-o țară cu o populație de 6,1 milioane de locuitori. Închiderea băncii și declanșarea procedurilor de soluționare sau lichidare au dus la blocarea accesului clienților la economiile depuse.

Ueno Bank era cunoscută și pentru contractele de sponsorizare încheiate cu echipe locale de fotbal și cu reprezentativa națională a Paraguayului. Procurorul general Emiliano Rolón Fernández a dispus deschiderea a trei anchete privind „supravegherea şUeno Bank SA, plasarea fondurilor publice în această entitate şi acţiunile autorităţilor din diferite instituţii ale statului”.

Anchetele urmăresc stabilirea responsabilităților în gestionarea fondurilor publice și în supravegherea activității instituției bancare.