Președintele Paraguayului, Santiago Peña, și-a anunțat demisia joi, 5 noiembrie 2026, în urma unei crize financiare provocate de intrarea Ueno Bank în procedura de rezoluție, după ce banca centrală a constatat probleme grave de solvabilitate, potrivit Reuters. Aproximativ 3 milioane de clienți au fost afectați de blocarea accesului la conturi, iar scandalul a declanșat proteste, demisii la nivelul instituțiilor financiare și o procedură parlamentară de destituire a șefului statului.

Criza are implicații importante pentru o țară cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, în condițiile în care Ueno Bank devenise una dintre principalele instituții de credit din Paraguay.

În plus, banca administra fonduri publice estimate la aproximativ 850 de milioane de dolari, iar legăturile de afaceri pe care Peña le-a avut în trecut cu grupul care controlează instituția au alimentat acuzațiile opoziției.

Problemele au devenit publice după ce Banca Centrală a Paraguayului a decis, la 2 noiembrie, începerea procedurii de rezoluție pentru Ueno Bank. Măsura a fost adoptată după ce autoritatea de reglementare a constatat că indicatorul de solvabilitate al instituției coborâse sub 50% din nivelul minim obligatoriu, în urma unor ajustări ale situațiilor financiare.

Potrivit comunicatului oficial al băncii centrale, intervenția urmărește protejarea deponenților, conservarea activelor instituției și desfășurarea ordonată a procedurii prevăzute de legislație. Autoritatea a precizat că situația Ueno reprezintă un caz particular și nu indică o problemă generalizată a sistemului bancar paraguayan.

Ueno Bank avea aproximativ 3 milioane de clienți și susținea că deservește circa 60% din populația adultă a țării. Într-un stat cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de persoane, blocarea accesului la economii a afectat o parte importantă a societății.

Banca fusese cumpărată în 2021 de Grupo Vázquez, unul dintre cele mai importante conglomerate de afaceri din Paraguay. În anii următori, instituția și-a extins rapid operațiunile, devenind un jucător important pe piața financiară locală.

Intrarea Ueno Bank în procedura de rezoluție a împiedicat clienții să își acceseze economiile, provocând dificultăți pentru numeroase familii care foloseau banca pentru plățile curente și cheltuielile zilnice.

Situația a ridicat probleme și în privința fondurilor publice administrate de instituție. Potrivit Reuters, Ueno avea în administrare aproximativ 850 de milioane de dolari din fonduri publice, ceea ce a amplificat îngrijorările privind recuperarea banilor și responsabilitatea autorităților.

Există însă și un mecanism legal de protecție a deponenților. Banca Centrală a Paraguayului a anunțat că Fondul de Garantare a Depozitelor acoperă până la 75 de salarii minime lunare, echivalentul a 228,3 milioane de guarani pentru fiecare deponent, la nivelul stabilit de autoritate.

La 5 noiembrie, banca centrală a comunicat începerea primei etape de plată a garanțiilor. Aceasta vizează clienții care îndeplinesc simultan trei condiții: au depozite de cel mult 10 milioane de guarani, nu au datorii față de Ueno Bank și dețin un cont activ la o altă bancă sau instituție financiară din Paraguay.

Pentru persoanele ale căror economii nu depășesc acest prag, autoritatea a precizat că poate fi restituită întreaga sumă depusă. Calendarul pentru celelalte categorii de clienți urmează să fie comunicat separat.

Prin urmare, blocarea conturilor nu înseamnă automat pierderea tuturor economiilor. Recuperarea sumelor depinde de procedura de rezoluție, de garanțiile legale aplicabile și de situația financiară a instituției.

Președintele Santiago Peña, economist ales în funcție în 2023, a fost criticat pentru legăturile sale de afaceri cu Grupo Vázquez, compania care controlează Ueno Bank.

Potrivit Reuters, Peña a declarat că și-a vândut participația deținută în conglomerat în martie 2025. El a negat în repetate rânduri existența unor relații necorespunzătoare cu banca și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de tratament preferențial.

Președintele a susținut că a fost vorba despre o investiție și a calificat criticile drept o campanie mediatică falsă. De asemenea, a afirmat că eventualele încălcări ale legii trebuie analizate de instanțele competente.

Controversa s-a amplificat după ce autoritățile au început să investigheze circumstanțele care au dus la deteriorarea situației financiare a băncii. Procurorii au solicitat o anchetă penală, iar opt persoane asociate instituției au fost vizate de mandate de arestare, potrivit relatărilor Reuters.

În plus, guvernatorul Băncii Centrale, Carlos Carvallo, și-a prezentat demisia la începutul săptămânii, la solicitarea președintelui. Schimbarea conducerii instituției de reglementare a alimentat întrebările privind modul în care au fost supravegheate operațiunile Ueno Bank.

Criza financiară s-a transformat rapid într-o confruntare politică. Opoziția convocase o sesiune extraordinară a Congresului pentru a iniția procedura de impeachment împotriva lui Santiago Peña.

Joi, înaintea votului parlamentar, președintele și-a anunțat demisia într-un mesaj video. El a explicat că decizia urmărește protejarea stabilității țării, menținerea păcii sociale și apărarea instituțiilor democratice.

„Am luat decizia de a-mi prezenta demisia din funcția de președinte al Republicii, gândindu-mă la stabilitatea țării noastre, la pacea socială și la necesitatea de a ne păstra instituțiile democratice”, a declarat Peña, potrivit Reuters.

Demisia nu a oprit însă procedura parlamentară. Camera inferioară a Congresului a continuat ședința și a aprobat punerea sub acuzare a președintelui. În schimb, parlamentarii au respins inițierea aceleiași proceduri împotriva vicepreședintelui Pedro Alliana.

Alliana urmează să preia conducerea țării, în conformitate cu mecanismul constituțional de succesiune. Demisia lui Peña trebuie să parcurgă și etapa de validare parlamentară.

În mesajul său, președintele demisionar a insistat asupra necesității recuperării economiilor și protejării banilor publici.

„Cea mai mare dorință a mea este să fie garantată restituirea acestor fonduri, ca Fondul de Garantare a Depozitelor să își îndeplinească rolul și ca fondurile publice, precum și resursele care aparțin tuturor paraguayenilor, să fie protejate”, a mai spus Peña.

Schimbarea conducerii politice are loc într-un moment delicat pentru economia Paraguayului. Criza Ueno Bank a afectat încrederea populației în instituțiile financiare și a atras atenția investitorilor asupra modului în care autoritățile au supravegheat activitatea băncii.

Potrivit Reuters, tensiunile au avut deja efecte asupra piețelor financiare: obligațiunile au pierdut din valoare, iar moneda națională, guaraniul, s-a depreciat cu aproape 5% față de dolar.

Pentru noua conducere politică, una dintre principalele provocări va fi gestionarea procedurii de recuperare a depozitelor și clarificarea responsabilităților în cazul prăbușirii instituției.

Criza din Paraguay nu este doar o problemă bancară. Ea a devenit o criză politică majoră, care a dus la demisia președintelui și a pus sub semnul întrebării mecanismele de supraveghere financiară ale statului.