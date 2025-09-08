International

Criză politică în Franța, guvernul lui Francois Bayrou a căzut

Criză politică în Franța, guvernul lui Francois Bayrou a căzutFrançois Bayrou / sursa foto: dreamstime.com
Mari probleme pe scena politică în Franța, după ce Guvernul condus de Francois Bayrou a căzut în această după-amiază, după cum notează tf1info.fr.

E criză politică în Franța, a căzut Guvernul lui Francois Bayrou

După nouă luni petrecute la Matignon, François Bayrou trebuie să-și depună demisia în fața președintelui Emmanuel Macron, întrucât nu a obținut încrederea Adunării Naționale luni, 8 septembrie. 364 de deputați au refuzat să-i acorde un vot pozitiv, după cum anunță sursa citată.

Primul ministru a anunțat, pe 25 august, că va angaja responsabilitatea guvernului în fața deputaților cu privire la planul său de reduceri bugetare, așa cum prevede articolul 49 alineatul 1 din Constituție. Este pentru a 42-a oară când se recurge la această procedură în politica din Hexagon. Dar până în prezent, toate executivele care au solicitat încrederea Adunării Naționale au și obținut-o.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: Facebook

Fapt fără precedent pentru scena politică din Hexagon

Acum, este vorba despre o premieră, care agită politica din Franța. Decizia primarului din Pau, de a solicita un vot de încredere cu privire la problema datoriei publice, a stârnit neînțelegere în rândul clasei politice. Refuzând să facă concesii, François Bayrou a provocat propria cădere înainte chiar de examinarea bugetului.

Anterior, doar două guverne au căzut și nu și-au finalizat mandatele: cel al predecesorului său Michel Barnier în 2024 și cel al lui Georges Pompidou în 1962.

Două evenimente de impact

În decembrie anul trecut, Michel Barnier și-a asumat responsabilitatea executivului pentru adoptarea fără vot a proiectului de buget al Securității Sociale. El a fost nevoit să demisioneze în urma unei moțiuni de cenzură depuse de stânga și susținută de RN.

În octombrie 1962, articolul 49-2, cunoscut sub numele de „cenzura spontană”, a fost invocat pentru a bloca proiectul lui Charles de Gaulle de alegere a președintelui Republicii prin vot universal. Cenzura a fost aprobată de 280 de deputați. Georges Pompidou și-a prezentat demisia generalului de Gaulle, care a dizolvat Adunarea Națională.

