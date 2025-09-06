International Schimbări majore la CBS News. Jurnalista Bari Weiss va avea emisiune și poziție în conducere







Bari Weiss este în centrul unui val de controverse după ce noi informații sugerează că jurnalista independentă ar putea ocupa o poziție de top la CBS News, în contextul în care noul CEO Paramount, David Ellison, se apropie de finalizarea unui acord major, potrivit analiștilor de la FoxNews.

Această mișcare stârnește reacții puternice din partea extremei stângi din Partidul Democrat, care critică legăturile Weiss cu The Free Press și pozițiile ei conservatoare asupra diversității, ideologiei de gen și războiul antiterorist al Israelului în Gaza.

David Ellison, noul CEO al Paramount, se află la „un pas” de finalizarea unui acord ce implică achiziționarea publicației online The Free Press și promovarea lui Bari Weiss într-o funcție editorială de vârf la CBS News, potrivit Puck News.

Ellison, care a preluat conducerea companiei după fuziunea de 8 miliarde de dolari cu Skydance, pare să facă o mișcare strategică pentru a remodela rețeaua de televiziune.

Bari Weiss, cunoscută pentru pozițiile sale clasice liberale și pentru plecarea spectaculoasă de la The New York Times în 2020, a fost marginalizată de stânga culturală din cauza articolelor sale care contestă narațiunile dominante despre diversitate, identitate de gen și politica externă legată de Israel.

Acordul propus include o sumă estimată între 100 și 200 milioane de dolari pentru achiziția The Free Press, ceea ce a provocat critici din partea analiștilor media care consideră suma „absurdă”.

Opiniile privind mutarea lui Weiss la CBS sunt profund divizate. Oliver Darcy, autor de newsletter la Status, a avertizat că preluarea de către Weiss ar putea eroda încrederea publicului în CBS News, subliniind că jurnalista „și-a construit brandul pe comentarii polarizante”.

În timp ce liberalii critică vehement tranzacția, considerând-o un semnal politic discutabil, conservatorii și susținătorii reformei media au privit pozitiv implicarea ei în reorganizarea rețelei.

Publicații precum HuffPost, Salon și The Nation au calificat Weiss drept „figură polarizantă”, iar articolele lor subliniază îngrijorările legate de influența sa asupra standardelor editoriale ale CBS.

finally! a pro israel voice in mainstream media! https://t.co/iOeT43IBzr — hasanabi (@hasanthehun) September 4, 2025

Pe rețelele de socializare, discuțiile au fost aprinse, iar nume cunoscute din media au avertizat că decizia ar putea transforma percepția publicului asupra rețelei de televiziune.

Tranzacția propusă de Ellison și posibilitatea ca Bari Weiss să preia un rol-cheie la CBS News ridică întrebări importante despre direcția viitoare a postului și despre modul în care media tradițională gestionează polarizarea politică.

Analistii estimează că prezența lui Weiss ar putea afecta relația CBS cu publicul său tradițional, dar și să atragă noi segmente de audiență, în special cei care critică abordările „woke” ale altor canale media.

Pe plan global, mutarea reflectă tendința unor conglomerate media de a-și recalibra strategiile editoriale prin promovarea unor personalități controversate, testând limitele libertății de exprimare și credibilitatea jurnalistică.

Viitorul imediat al CBS News va fi, astfel, atent urmărit, iar deciziile legate de Bari Weiss ar putea stabili noi standarde pentru modul în care posturile mainstream gestionează diversitatea opiniilor și influența mediatică.