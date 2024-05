Monden Cristina Cioran a aflat de la Alex Dobrescu că este iarăși însărcinată. Circul continuă







Cristina Cioran a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, fostul ei iubit. Aflat în plin scandal cu mama fiicei sale, bărbatul susține că aceasta ar fi însărcinată în trei luni. Mai mult, acesta a precizat că fosta prezentatoare ar avea câteva probleme de sănătate.

Cristina Cioran ar fi însărcinată în trei luni

Alex Dobrescu susține că fosta lui parteneră ar fi gravidă în trei luni. De partea cealaltă, Cristina Cioran a precizat că se confruntă cu o serie de probleme medicale. Din acest motiv, fosta prezentatoare a ajuns la spital.

„ Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, a spus fostul iubit al Cristinei.

Vedeta are probleme medicale

Fosta prezentatoare a negat că ar fi însărcinată. În plus, aceasta a mărturisit că are anumite probleme medicale, iar din acest motiv a ajuns la spital. Totodată, Cristina Cioran a subliniat că a fost supusă unor analize medicale.

„Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent”, a precizat aceasta, pentru cancan.ro.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, scandal la Poliție

Cei doi au împreună o fetiță, care a trecut prin mai multe probleme medicale la naștere. Fiica fostei prezentatoare a stat timp de o lună în incubator, fiind vizitată săptămânal de mama ei. Părinții micuței s-au separat la scurt timp după ce aceasta a venit pe lume.

Recent, Cristina Cioran a cerut un ordin de protecție, menținând că fostul ei partener ar fi agresat-o.

„Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare. Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament dupa ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit!”, spunea fosta prezentatoare.