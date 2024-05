Monden Alex Dobrescu, din nou în centrul atenției. Cristina Cioran a rămas interzisă când a aflat







Alex Dobrescu a făcut declarații neașteptate după ce fosta lui soție, dar și Cristina Cioran, cu care are o fetiță, au obținut ordin de protecție împotriva lui. Designerul a spus că nu a iubit-o pe niciodată și că a stat cu ele doar din interes.

Alex Dobrescu, despre femeile din viața lui

El a spus că s-a căsătorit cu fosta soție pentru că avea nevoie de o persoană care să-i aducă pachete la închisoare și că s-a combinat cu Cristina Cioran pentru că nu avea unde să stea. El a declarat că le-a oferit acestora doi copii și că ar trebui să se mulțumească cu atât.

Susține că n-a iubit-o pe Cristina Cioran

„Nu le-am spart nicio ușă, n-am lovit nimic. Le-am spart bula minciunilor și valorile de săpun în care trăiesc. Deci eu când apar adevărul lor începe să se clatine și e mult mai ușor să ceară un ordin de restricție, decât să stea față în față cu adevărul. Femeia mi-a dat block ca să nu mai îmi dea niciun ban. M-am dus acasă la ea să îmi dea banii, să îl văd pe fiul meu. Nu a vrut să îmi deschidă ușa, am țipat un pic, nu am țipat tare că îl iubesc. (…)

Nu mă deranjează cu nimic ordinele de restricție, chiar îmi fac bine, chiar voiam să termin definitiv relația și cu ea și cu Kiki. Am fost doar din interes cu aceste două femei, și cu fosta mea soție, și cu Kiki. Au fost momente de cumpănă, dar m-am revanșat față de ele și le-am făcut doi copii. Prima mi-a adus pachete la pușcărie, că de asta am fost cu ea și aveam nevoie să mă caute cineva. A doua, Cristina Cioran, am fost cu ea că o perioadă nu am avut unde să stau. Nu ne-am iubit niciodată. Am fost strict din interes cu ele și atât”, a declarat Alex Dobrescu, Antena Stars.

Alex Dobrescu are o nouă iubită

Mai mult, acesta a declarat că deja are o nouă iubită pe care o cheamă tot Cristina și că este foarte fericit.

„Pe iubita mea o cheamă tot Cristina. Nu-i frumos față de ea să mai vorbesc despre altă femeie”, a adăugat acesta.