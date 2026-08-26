Cristiano Ronaldo a explicat momentul tensionat de la pauza meciului dintre Al-Ettifaq și Al-Nassr, după ce antrenorul Ange Postecoglou a decis să îl înlocuiască pe starul portughez, potrivit spl.com.sa.

Atacantul de 41 de ani a recunoscut că a fost frustrat de situația echipei, dar a negat că discuția cu tehnicianul australian ar fi reprezentat un conflict.

Episodul a avut loc marți seară, în etapa a treia din Saudi Pro League, într-un meci în care Al-Nassr a fost condusă cu 2-0 la pauză și a rămas în zece oameni încă din minutul 12. Schimbarea lui Ronaldo a atras atenția după ce acesta a fost surprins gesticulând nervos în drumul spre vestiare și scoțându-și banderola de căpitan.

Meciul a început prost pentru echipa lui Ange Postecoglou. Portarul Bento a fost eliminat în minutul 12, iar Al-Nassr a fost nevoită să joace aproape tot meciul în inferioritate numerică.

Gazdele au profitat de avantaj și au intrat la pauză cu 2-0, după golurile marcate de Ondrej Duda și Álvaro Medrán.

Cristiano Ronaldo, titular pentru prima dată după revenirea de la Cupa Mondială, nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului în prima repriză. La reluare, Postecoglou a decis să îl înlocuiască, iar în locul său a intrat Abdullah Al Khaibari.

Ronaldo a explicat ulterior că reacția sa de la pauză a fost provocată de frustrarea acumulată după desfășurarea primei reprize, nu de o dispută cu antrenorul.

„Îi spuneam antrenorului că nu aveam nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplase. Nu puteam fi învinovățit pentru faptul că nu am marcat. Încercam să joc, să creez, dar situația s-a schimbat complet după eliminare”, a declarat Cristiano Ronaldo pentru o televiziune locală.

Portughezul a insistat că principalele momente care au dus la avantajul adversarilor nu puteau fi controlate de el.

„Primul gol a fost rezultatul unei mari greșeli a portarului, apoi a venit cartonașul roșu și, dintr-o dată, ne-am trezit să jucăm în zece. Ce trebuia să fac? Nu puteam să fiu portar, nu puteam împiedica arbitrul să îl elimine pe Bento și nu puteam marca la fiecare șut. Fotbalul nu este niciodată despre un singur jucător”, a mai spus atacantul.

Cristiano Ronaldo a precizat că discuția purtată cu Postecoglou nu a avut caracterul unui conflict.

„Eram frustrat pentru că eram conduși cu 2-0, evident, dar nu învinovățeam pe nimeni. Spuneam doar: «Antrenor, nu era vina mea. Mi-am făcut treaba»”, a explicat portughezul.

Momentul a devenit unul dintre cele mai comentate episoade ale meciului, mai ales după imaginile în care Ronaldo părea nemulțumit în momentul în care a aflat că nu va reveni pe teren pentru repriza a doua.

Ange Postecoglou a respins însă ideea că schimbarea lui Cristiano Ronaldo ar fi fost provocată de o problemă între cei doi sau de o accidentare.

„Nu există nicio problemă. A fost o decizie pur tactică”, a declarat antrenorul lui Al-Nassr după meci.

Tehnicianul australian a explicat că eliminarea portarului a schimbat complet planul echipei, iar situația tactică a impus modificări importante.

„Cristiano vrea întotdeauna să ajute echipa în orice fel. Este extrem de profesionist și sunt foarte mulțumit să îl antrenez. Nu este vorba despre nicio accidentare. Uneori trebuie să iei decizii dificile pentru echipă, chiar și atunci când scoți un jucător care poate schimba un meci în orice moment”, a mai spus Postecoglou.

Decizia antrenorului s-a dovedit favorabilă pentru Al-Nassr. Deși echipa a evoluat în inferioritate numerică, a reușit să revină spectaculos după pauză.

Sadio Mané a redus diferența în minutul 74. Abdulelah Al-Amri a egalat trei minute mai târziu, iar Mané a înscris din nou în minutul 90, stabilind scorul final, 3-2 pentru Al-Nassr.

Succesul a permis echipei să rămână cu maximum de puncte după primele trei etape și să ocupe prima poziție în clasamentul Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo nu a mai revenit pe teren și, potrivit informațiilor apărute după meci, nu a participat nici la sărbătoarea echipei de la final. Portughezul a transmis însă clar că reacția sa de la pauză a fost legată de frustrarea provocată de situația meciului, nu de un conflict cu Ange Postecoglou.