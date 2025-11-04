Cristian Socol: Ministrul Economiei se laudă cu programe și investiții finalizate de foștii miniștri ai economiei

Profesorul Cristian Socol, de la Academia de Studii Economice din București, a atras atenția asupra modului în care Ministerul Economiei prezintă public rezultatele economice. „Ministrul Economiei este preocupat mai degrabă de propria imagine decât de implementarea unor idei de stimulare a economiei reale, lăudându-se cu programe și investiții finalizate de foștii miniștri ai economiei”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Profesorul consideră că actualul ministru al Economiei acordă prioritate propriei vizibilități, în loc să se concentreze pe măsuri concrete de sprijin pentru economia reală. El susține că o parte importantă dintre rezultatele prezentate drept succese ale mandatului provin, de fapt, din proiecte inițiate de foști miniștri.

El dă ca exemplu investiția germană în fabrica de pulberi, un proiect amplu început și gestionat anterior, dar prezentat acum ca un succes al actualei conduceri. De asemenea, profesorul amintește Programul StartUp Nation, creat pentru sprijinirea antreprenorilor aflați la început, care a continuat fără schimbări importante și este folosit de minister ca dovadă a performanței.

Datele recente ale Institutului Național de Statistică arată o scădere a producției industriale și o creștere mai rapidă a prețurilor de producție. Aceste evoluții evidențiază un dezechilibru între costuri și productivitate, care afectează tot mai puternic companiile locale, în special pe cele orientate spre export.

În septembrie 2025, prețurile producției industriale — atât pe piața internă, cât și pe cea externă — au înregistrat o creștere de 0,9% față de luna august. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, avansul a fost de 6,1%, potrivit datelor oficiale.

Această evoluție confirmă o creștere constantă a costurilor de producție, determinată de prețurile ridicate la energie, de scumpirea materiilor prime și de presiunile salariale. Fără măsuri de sprijin pentru investiții și modernizarea industriei, companiile românești au tot mai mari dificultăți în a-și menține competitivitatea pe piețele internaționale.

Profesorul Cristian Socol atrage atenția că declinul industriei nu se rezumă la date statistice, ci are consecințe directe asupra economiei. Scăderea producției perturbă lanțurile de aprovizionare, reduce exporturile și afectează veniturile bugetare.

„Producția industrială este în cădere liberă iar prețurile producției industriale au crescut puternic, atât pe piața internă cât și pe piața externă”, a mai scris acesta.

Economistul avertizează că România riscă să rămână în urmă față de alte economii din regiune, care aplică politici mai ferme de sprijin pentru industrie și inovare. Fără o strategie clară, costurile cresc mai repede decât productivitatea, iar firmele își pierd capacitatea de a concura eficient.