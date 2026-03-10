Politica

Cristela Georgescu face scandal după ce a fost amendată. Susține că ar fi hărțuită

Cristela Georgescu. Sursa foto: Instagram
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a făcut declarații în direct luni seara, în cadrul emisiunii În culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, despre amenzile uriașe primite și presiunile administrative și instituționale cu care se confruntă familia sa.

Cristela Georgescu susține că e hărțuită

Cristela Georgescu a declarat că trăiește într-un „climat de hărțuire constantă” și că sancțiunile aplicate sunt disproporționate și afectează nu doar pe soțul său, ci întreaga familie.

„Adevărul este că am primit foarte multe binecuvântări și foarte multă mângâiere în perioada aceasta. Comunitatea este vie, creștinii se ajută, se susțin între ei, colaborează”, a spus ea, adăugând că experiența familiei sale reflectă efectele unei „persecuții instituționale și administrative” ce depășește limitele normale ale democrației.

„Trebuie să fim precauți”

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a explicat că există două amenzi majore primite anul trecut, una de 10.000 de euro și alta de 40.000 de euro, pentru presupuse încălcări ale legislației privind protecția datelor și procedurile electorale.

„Noi trebuie să fim foarte precauți, pentru că nu ne permitem să nu avem acces la contul propriu”, a subliniat ea, explicând că amenzile au fost contestate, dar procesele legale nu au ținut cont de argumentele prezentate de avocații familiei.

Prima sancțiune, de 10.000 de euro, a fost emisă de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru presupusa colectare ilegală de date personale pe site-ul lui Călin Georgescu. Cristela a precizat că site-ul era unul de prezentare, fără câmpuri obligatorii de înregistrare, iar acuzația s-a bazat pe o captură de ecran trimisă anonim.

Cristela Georgescu, amendă de 40.000 de euro

A doua amendă, de 40.000 de euro, a fost aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă și vizează presupuse cheltuieli electorale nejustificate în cadrul unei campanii anulate. Cristela Georgescu a explicat că autoritățile au întrebat voluntari despre donații și cheltuieli, fără ca aceștia să aibă cunoștință completă despre proveniența sumelor sau modul de utilizare.

