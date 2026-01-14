Credite interne mai scumpe. Guvernul Republicii Moldova explică de ce dobânzile au ajuns la 9% și planurile pentru investiții

Republica Moldova. Credite din Republica Moldova au ajuns anul trecut la dobânzi de 9%, iar autoritățile explică că principalele cauze sunt criza energetică și creșterea inflației la aproape 7%. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat la TV8 că tranziția la prețurile reale ale energiei electrice a generat scumpiri în lanț, afectând întreaga economie.

„Iarna trecută s-a încheiat gazul ieftin, prețurile au crescut, iar inflația a ajuns la aproape 7%. Nu putem să ne așteptăm ca băncile să ofere credite cu 5% în aceste condiții. Aceasta este matematica pieței”, a explicat ministrul.

Situația începe să se stabilizeze. Potrivit prognozelor Ministerului Finanțelor, inflația va scădea sub 5% în anul viitor, ceea ce ar putea reduce dobânzile la 7%. Gavriliță a subliniat că statul poate atrage fonduri atât în lei, cât și în valută: creditele în valută sunt, de regulă, mai ieftine, dar implică riscuri valutare în caz de fluctuații neașteptate, în timp ce împrumuturile în lei sunt mai previzibile pentru buget, însă mai costisitoare.

Pentru a extinde posibilitățile de investiții și a atrage capital suplimentar, Guvernul va emite obligațiuni de stat în lei și în valută, accesibile inclusiv cetățenilor din diasporă. Această măsură vine în răspuns la cererea conaționalilor care doresc să investească bani acasă în condiții mai sigure și mai convenabile.

„Mulți moldoveni din străinătate preferă să investească în valută, chiar dacă dobânda este mai mică. Este un instrument sigur și convenabil pentru ei, dar și pentru bugetul de stat”, a explicat ministrul Gavriliță.

Obligațiunile vor fi disponibile cel mai probabil până la sfârșitul anului, iar autoritățile încurajează populația să investească în valori mobiliare de stat.

Anul trecut, dobânzile mari la creditele interne au reflectat condițiile economice dificile și impactul crizei energetice. Reducerea inflației și diversificarea instrumentelor de investiții ar putea aduce o scădere a costurilor creditelor în 2026, oferind totodată moldovenilor și cetățenilor din diasporă oportunități de economisire și investiții mai sigure.

Persoanele care și-au procurat locuințe prin programul „Prima Casă” plătesc din data de 1 iulie 2025, o dobândă mai mare la credit cu 2,12 puncte procentuale. Despre riscul scumpirii creditelor ipotecare avertizează analistul economic și directorul de program la Expert Grup, Stas Madan.

„Astfel, pentru o familie cu un credit ipotecar de 1 milion de lei, contractat pe 25 de ani, rata dobânzii va crește de la 6,9% la 9,02%, ceea ce înseamnă o majorare a ratei lunare de la circa 7 000 lei la 8 400 lei”

Rata de referință în cadrul programului Prima Casă rezultă din condițiile pieței, adică este determinată de ratele la contractele de depozit, cu termenul de la 6 la 12 luni.