Mesajele AUR privind oprirea finanțării pentru Republica Moldova și Ucraina se bazează pe informații false și sunt folosite în scop electoral, susține jurnalistul și analistul politic Alex Cozer. În opinia sa, discursul formațiunii alimentează propaganda rusă și riscă să accentueze tensiunile dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului.

Cozer a comentat declarațiile prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu, potrivit cărora partidul ar opri finanțarea externă pentru Republica Moldova și Ucraina și a criticat programele europene de securitate.

Analistul afirmă că în spațiul public este promovată ideea greșită potrivit căreia România ar susține financiar Republica Moldova cu sume foarte mari.

„Este un fake news teribil în legătură cu așa-zisa finanțare a Republicii Moldova de către România”, a declarat Alex Cozer la RFI.

Potrivit acestuia, sprijinul acordat de București în ultimii ani s-a concentrat în principal pe proiecte din educație și cultură, precum renovarea unor grădinițe, instituții culturale și obiective publice.

Cozer a adăugat că România nu a furnizat gratuit gaze naturale sau energie electrică Republicii Moldova.

„Pentru fiecare kilowatt de energie electrică sau pentru gaz s-a achitat”, a explicat jurnalistul, precizând că sprijinul energetic nu a însemnat livrări gratuite.

Jurnalistul consideră că ajutorul acordat Republicii Moldova trebuie privit și din perspectiva securității regionale.

„Republica Moldova trebuie susținută atât de România, cât și de Uniunea Europeană, pentru că așa este firesc”, a spus Cozer.

El a avertizat că o eventuală revenire a Republicii Moldova în sfera de influență a Rusiei ar crea probleme serioase pentru România.

Analistul consideră că mesajele promovate de AUR urmăresc să exploateze nemulțumirile unei părți a electoratului și să creeze percepția că Republica Moldova reprezintă o povară financiară pentru România.

„Acest populism cu care tot defilează AUR nu are alt scop decât să alimenteze propaganda rusească și sentimentele anti-basarabene, anti-moldovenești din România”, a afirmat Cozer.

El a adăugat că acest discurs este contradictoriu în condițiile în care AUR se declară un partid unionist.

Referindu-se la scenariul unor alegeri anticipate și la sondajele care plasează AUR pe primul loc, Cozer spune că o eventuală guvernare a formațiunii nu ar modifica direcția strategică a României.

„Eu nu cred că AUR va face o cotitură foarte bruscă dinspre Uniunea Europeană spre Est. România rămâne profund proeuropeană și pro-NATO”, a declarat analistul.

În opinia sa, mesajele despre o apropiere de Turcia sau despre schimbarea orientării geopolitice reprezintă mai degrabă teme de campanie decât intenții reale de politică externă.

Analistul apreciază că, în cazul în care AUR ar ajunge la guvernare, relațiile dintre România și Republica Moldova ar putea deveni mai reci, însă nu anticipează o ruptură.

„Sigur va fi o răcire a relațiilor, însă nu cred că se va întâmpla ceva dramatic”, a conchis Alex Cozer.