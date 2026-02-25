Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean

Republica Moldova. Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cunoscut pentru mai multe ieşiri scandaloase, a încercat să profite de imunitatea parlamentară garantată de Constituţia moldovenească în Italia.

Parlamentarul de la Chişinău ar fi încercat să scape astfel de poliţia italiană, care i-a întocmit un proces verbal pentru că nu a achitat călătoria în transportul public în oraşul italian Napoli.

În timp ce era documentat de poliţiştii italieni, Costiuc, pentru a scăpa de pedeapsă, ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Însă documentul special al deputatului moldovean nu i-a convins pe poliţiştii italieni.

Solicitat de jurnalişti, Vasile Costiuc a refuzat să facă declaraţii.

Incidentul ruşinos în care s-a pomenit Vasile Costiuc în Italia la 15 februarie anul curent a fost surprins de o moldoveancă venită la muncă în Italia.

Aceasa a imortalizat momentul cu câteva fotografii şi o înregistrare video, pe care le-a trimis pe adresa redacției Deschide.MD .

„În dimineața zilei de duminica, 15 februarie 2026, am fost martoră al unei scene foarte regretabile și rușinoase. Individul Costiuc Vasile, care probabil se crede și «ales al poporului italian», a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli, după ce a refuzat categoric să achite călătoria cu autobuzul.

Acesta, fiind însoțit de o altă persoană, s-a urcat la stația Piazza Vittoria, ignorând multiplele modalități de plată disponibile, de la automate și carduri bancare, până la achitarea cash direct la șofer”, a scris femeia.

Martora susţine că situația a degenerat la următoarea oprire, când controlorii i-au solicitat biletul la control.

„Lipsit de documentul de călătorie, și, respectiv și de bunul simț, Vasile Costiuc, pentru a evita sancțiunea, a încercat să se justifice într-o engleză stâlcită, prezentând controlorilor pașaportul diplomatic și invocând imunitatea sa parlamentară, dar evident că argumentele sale aberante și abuzive nu i-au convins pe polițiști, care l-au debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”, a declarat martora, potrivit deschide.md.

Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, are statut de învinuit în dosarul penal privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor din Durlești.

Costiuc ar fi implicat în schemele de înstrăinare ar fi participat, împreună cu alți funcționari, la tranzacții fictive prin care zeci de terenuri publice ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate fostei administrații locale.

Capul afacerii ar fi fost ex-primarul de Durleşti, Crudu, naşul de cununie a lui Vasile Costiuc. În perioada respectivă, Primăria Durleşti i-a repartizat lui Costiuc un teren chiar lângă pădure. Pe care politicianul l-a înstrăinat.

Un alt dosar pe numele lui Costiuc a fost pornit în toamna anului 2023, pentru că ar fi agresat paznicul hotelului „Lion’s” din capitală, din cauza unui loc de parcare. Într-un live pe Facebook, liderul PDA a declarat că respectiva cauză penală este o formă de răzbunare pentru faptul că a filmat casa de lux din Ratuș a ex-ministrului Municii și Protecției Sociale Alexei Buzu.

La începutul anului trecut, Vasile Costiuc a anunţat că pe numele său a fost pornit un nou dosar penal, pentru coruperea alegătorilor. „Noi, partidul politic „Democrația Acasă”, suntem acuzați că am fi cumpărat voturi în cadrul alegerilor locale.

Pentru asta au ticluit un ditamai dosar și am venit cu tot cu el făcut copie. Ca să înțelegeți cu ce s-a ocupat așa-numita procuratură reformată. 200 de pagini are dosarul penal”, a declarat Vasile Costiuc.

Vasile Costiuc este cunoscut pentru relaţia de prietenie cu politicianul român George Simion, de care a fost susţinut la alegerile parlamentare din toamna trecută. Astfel, Partidul „Democrația Acasă” a fost lipsit de alocațiile de la stat până în noiembrie 2027. Asta după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat neraportarea cheltuielilor online suportate în ultima fază a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.