Mihai Chirica, primarul din Iași, ar trebui să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția pe care o deține, susține președintele USR Iași, Cosette Chichirău.

Mihai Chirica a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, infracțiune comisă în 2013, pe vremea când era viceprimar.

Cosette Chichirău susține că edilul liberal ar trebui să facă așa cum i-a solicitat el lui Dragnea în urmă cu doi ani.

Cosette Chichirău, despre demisia lui Mihai Chirica

„USRPLUS va asigura stabilitatea guvernării locale in aceste timpuri tulburi in care atât primarul cât și președintele CJ sunt trimiși in judecată.

Mă aștept ca Mihai Chirica să demisioneze din funcția de primar.

Atâta vreme cât ocupă această funcție, el afectează grav credibilitatea instituției. Pe bună dreptate, ieșenii se vor întreaba câtă încredere să aibă într-un primar trimis în judecată pentru fapte comise în calitate de viceprimar.

Oricum, constat că se răzbună anii în care primarul Iașului a făcut sluj în fața baronetului pesedist. Procesul care a fost trimis astăzi în instanță este legat de aranjamentele pe care Chirica le-a făcut cot la cot cu șeful lui, Gheorghe Nichita.

Chirica trebuie să plece pentru că așa este normal. În urmă cu câțiva ani, îi cerea lui Dragnea să facă un pas înapoi pentru că era trimis în judecată. Acum a venit rândul lui”, a scris Cosette Chichirău.

Mihai Chirica se declară surprins că a fost trimis în judecată

În cursul zilei de miercuri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi l-au trimis în judecată pe primarul Mihai Chirica pentru fapte de abuz în serviciu cu privire la achiziţia de către municipalitate, prin leasing operaţional, a unor autoturisme Skoda.

“Am aflat din mass-media de faptul că mai mulţi demnitari şi angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi, printre care şi eu, au fost trimişi în judecată în dosarul contractării serviciilor de leasing pentru patru autoturisme. Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de corupţie în competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, a spus, prin intermediul unei informări de presă, primarul Mihai Chirica.