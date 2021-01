Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de abuz în serviciu, a anunțat miercuri Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, scrie G4Media.

Potrivit procurorilor Mihai Chirica a aprobat achiziționarea a patru mașini Skoda, cu depășirea atribuțiilor de serviciu, pe vremea când era viceprimar, în anul 2013.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată. Rechizitoriul procurorilor

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În cursul anului 2013, inculpații CHIRICA MIHAI, NICHITA GHEORGHE, FLORESCU DOINA, CHIŞCĂ COSTICĂ-EUGEN şi TOMORUG PETRU DUMITRU, au demarat o procedură de achiziţie nelegală, procedură în baza căreia, la data de 16.05.2013, Municipiul Iaşi a încheiat patru contracte de leasing operațional, în calitate de utilizator, având ca obiect trei autoturisme marca Skoda Octavia şi unul Skoda Superb, cu toate că, la acel moment, le era interzisă autorităţilor şi instituţiilor publice, potrivit art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, preluarea în leasing de autoturisme.

Durata contractului a fost de patru ani; prin respectiva achiziție, s-a cauzat atât o pagubă bugetului local al Municipiului Iași, în cuantum de 503.482,17 lei, cât și o vătămare a intereselor legitime ale unității administrative – teritoriale Municipiul Iași.

Primăria Municipiului Iaşi a comunicat că nu a fost constatat niciun prejudiciu pe care autoritatea locală să îl invoce, drept urmare nu se constituie parte civilă în procesul penal.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Iaşi la data de 27.01.2021.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Reacția primarului Mihai Chirica

“Am aflat din mass-media de faptul că mai mulţi demnitari şi angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi, printre care şi eu, au fost trimişi în judecată în dosarul contractării serviciilor de leasing pentru patru autoturisme. Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de corupţie în competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, a spus, prin intermediul unei informări de presă, primarul Mihai Chirica.

Edilul ieşean susţine că are încredere în justiţie şi va colabora pentru a demonstra nevinovăţia.

“Aşa cum am spus întotdeauna, am încredere deplină în actul de justiţie şi vom colabora cu judecătorii astfel încât să ne dovedim nevinovăţia cât mai repede. Personal, pentru a nu afecta imaginea oraşului nostru, am dorinţa ca acest proces să fie cât mai scurt şi rog instanţa să soluţioneze acest dosar cu înţelepciune şi celeritate”, a mai spus primarul Mihai Chirica.