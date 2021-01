Primarul general, Nicușor Dan, susține că are un mare respect pentru Ludovic Orban, liderul PNL.

Nicușor Dan a comentat situația din PNL, după ce mai mulți lider liberali și-au exprimat nemulțumirea față de actualul președinte. Primarul general, care îi datorează lui Orban candidatura și, într-o oarecare măsură alegerea, a precizat că acesta are trei merite.

„Este o dezbatere internă a PNL. În opinia mea, Ludovic Orban are trei mari merite. În primul rând a stabilizat patidul care în anul 2017 era în dezechilibru. În al doilea rând a reușit să dea jos guvernul condus de Viorica Dăncilă. Ne gândim ce ar fi însemnat să intrăm și să trecem prin pandemie cu un guvern PSD. În al treilea rând Ludovic Orban a contribuit ca municipiul București să aibă un primar de dreapta. Am un mare respect pentru el ca om politic”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan va continua să colaboreze cu PNL

Pe de altă parte, primarul general a estimat că va continua să colaboreze foarte bine cu PNL pe viitor. Aceasta chiar și în condițiile în care Ludovic Orban va trebui să plece de la conducerea partidului. Nicușor Dan a precizat că are o relație bună cu organizația PNL București și cu consilierii generali.

„Am o relație foarte bună cu PNL și cu oamenii din acest partid. În special am o relație foarte bună cu organizația din București și cu consilierii generali. De aceea, nu cred că această situație se va schimba pe viitor”, a mai spus Nicușor Dan.

Atacuri la Ludovic Orban din PNL

În ultimele zile, președintele PNL, Ludovic Orban, a devenit ținta unor atacuri interne extrem de dure. Mai mulți colegi din partid, între care și Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, acuză negocierile defavorabile partidului. În opinia acestora, Ludovic Orban a condus discreționar partidul în ultimul an. Mai mult, totul a culminat la negocierile pentru formarea guvernului, cu USR PLUS și UDMR. Lui Orban i se reproșează că a cedat toate portofoliile importante pentru a obține funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„PNL are nevoie de o echipă, nu de un om. Tot mai mulți colegi sunt nemulțumiți. Aceste funcții (n.r.: ministerele la negocieri) au fost date doar pentru a obține un post de președinte al Camerei Deputaților. Era bine dacă aceste discuții le-am fi avut în BPN. E clar că intrăm într-o logică de campanie electorală pentru congres”, a declarat secretarul general al PNL Robert Sighiartău la Digi24.

PNL asociat cu PSD de alegători

Robert Sighiartău a arătat că din cauza oamenilor promovați de Ludovic Orban, PNL a fost asociat cu PSD. Acest lucru s-a văzut la alegerile parlamentare când partidul s-a clasat pe locul II.

„PNL s-a clasat pe locul 2 la alegeri, după PSD. Bineînțeles că au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban. Cel mai rău mă deranjează că am fost asociați cu PSD în privința oamenilor. În ultimul an partidul a fost condus discreționar. La momentul acela am spus că nu-i momentul să zicem nimic din considerente tactice”, a mai spus secretarul general al PNL.

Același reproș i-a fost adus, lui Orban și de Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL. El susține că Orban a început să ia decizii de unul singur.