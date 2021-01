Scandalul din PNL pare că nu se mai sfârșește, Ludovic Orban, președintele partidului, ajungând ținta unor atacuri din partea colegilor. Aceștia îl acuză că a împărțit funcțiile în ministere doar pentru a obține președinția Camerei Deputaților.

Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a declarat că în ultimul an partidul a fost condus discreționar și că „tot mai mulți colegi sunt nemulțumiți”.

„PNL are nevoie de o echipă, nu de un om. Tot mai mulți colegi sunt nemulțumiți. Aceste funcții (n.r.: ministerele la negocieri) au fost date doar pentru a obține un post de președinte al Camerei Deputaților. Era bine dacă aceste discuții le-am fi avut în BPN. E clar că intrăm într-o logică de campanie electorală pentru congres”, a declarat secretarul general al PNL Robert Sighiartău la Digi24.

„PNL s-a clasat pe locul 2 la alegeri, după PSD. Bineînțeles că au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban. Cel mai rău mă deranjează că am fost asociați cu PSD în privința oamenilor. În ultimul an partidul a fost condus discreționar. La momentul acela am spus că nu-i momentul să zicem nimic din considerente tactice”, a mai spus secretarul general al PNL.

Rareș Bogdan l-a făcut KO pe Ludovic Orban, liderul PNL

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a spus că Ludovic Orban a început să ia decizii de unul singur.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap. Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul.

Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate. Să ne înțelegem. El nu e un om rău. El e un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România. Eu îi contest modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii. El nu a consultat partidul când a vorbit despre un ministru. A venit cu o listă pe care a supus-o votului”, a declarat prim-vicepreședintele PNL la Aleph News.