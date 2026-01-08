Controale la 847 de autorități publice pentru selecția conducerii întreprinderilor de stat

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a informat că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare. Acțiunea vizează respectarea procedurilor legale de selecție a membrilor organelor de administrare și conducere din întreprinderile publice.

Potrivit comunicatului oficial, verificările vor fi realizate „în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2025 privind reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice”.

AMEPIP precizează că acțiunile de control vor analiza cauzele pentru care procedurile de selecție nu au fost finalizate în termenele legale prevăzute de legislație.

„Aceste acţiuni de control vizează analizarea cauzelor pentru care procedurile de selecţie a membrilor organelor de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice nu au fost finalizate în termenele legale”, se arată în informarea transmisă de agenție.

În paralel, verificările vor urmări identificarea persoanelor responsabile pentru aceste întârzieri sau nerespectări procedurale.

Agenția subliniază că demersul are și o componentă sancționatorie. În funcție de rezultatele controalelor, vor fi stabilite responsabilități și vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, în limita atribuțiilor legale ale instituției.

Scopul declarat este creșterea responsabilității instituționale și respectarea strictă a regulilor de guvernanță corporativă în sectorul public.

AMEPIP arată că verificările sunt esențiale pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice.

Instituția face trimitere explicită la două ținte asumate față de Comisia Europeană. Prima este Ținta nr. 442, care prevede reducerea cu 50% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice centrale. A doua este Ținta nr. 444, care vizează reducerea cu 10% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice locale.

AMEPIP avertizează că nerespectarea acestor obiective poate afecta implementarea reformelor asumate și relația României cu instituțiile europene.

Pentru derularea acțiunilor de control, agenția va acționa în baza legislației existente. „În acest sens, AMEPIP va acţiona în temeiul art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare”, precizează instituția.

Acest cadru legal conferă agenției atribuții clare în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea modului de numire a conducerii în întreprinderile de stat.

AMEPIP anunță că rezultatele verificărilor nu vor fi făcute publice pe parcursul desfășurării acestora, ci după finalizarea integrală a procesului.

„Rezultatele acestor verificări vor fi comunicate opiniei publice după finalizarea integrală a procesului de control, în condiţiile legii şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi responsabilitate instituţională”, se arată în comunicat.

În mesajul transmis, AMEPIP subliniază dimensiunea de reformă structurală a acțiunii anunțate.

„Prin aceste demersuri, AMEPIP îşi reafirmă angajamentul ferm pentru asigurarea respectării principiilor de transparenţă, competitivitate şi responsabilitate în procesul de selecţie a conducerii întreprinderilor publice, contribuind astfel la îmbunătăţirea performanţei şi a guvernanţei corporative în sectorul public”, transmite instituția.