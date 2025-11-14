Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze din cauza unei conducte avariate de lucrătorii Apa Nova

Aproape 500 de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei au rămas joi fără gaze naturale, după ce angajații Apa Nova au avariat o conductă în timpul unor săpături mecanizate, au anunțat Distrigaz Sud Rețele. Pentru siguranța locatarilor, ISU a dispus evacuarea temporară a unor imobile până la remedierea defecțiunii.

Distrigaz Sud Rețele a anunțat joi întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 5. Avaria a fost provocată de lucrări de săpătură mecanizată realizate de Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase.

Pentru siguranța consumatorilor, compania a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona afectată începând cu ora 10:08. Măsura va rămâne în vigoare până la remedierea defecțiunii și reluarea distribuției în condiții de siguranță.

Întreruperea alimentării cu gaze naturale a afectat 469 de clienți casnici și non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 5, printre care Petrescu Zaharia, Doctor Capşa Ştefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviţă Felicia.

Au fost afectate și intrarea General Medic Demosthen N. Atanase şi Şoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti.

Din cauza avariei conductei, ISU a solicitat evacuarea locatarilor de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 și 12 și din blocul A2 de pe Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28. Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului.

Distrigaz Sud Rețele anunță că reluarea alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați va avea loc joi seară, în jurul orei 18:00. Compania recomandă prudență după restabilirea serviciului.

În cazul în care locatarii simt miros de gaze, aceștia sunt sfătuiți să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, să aerisească încăperea, să evite scânteile și utilizarea aparatelor electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze.