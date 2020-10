Lady Di trăia cu convingerea că soțul ei, Prințul Charles, se va da deoparte pentru a-i lăsa succesiunea fiului mai mare al acestora, William. Motivul din spatele acestei speranțe secrete nutrite de Lady Di era faptul că nu considera că Charles se poate ridica la înălțimea înaltei funcții monarhice.

Iadul din ziua întâi

Într-un faimos interviu televizat oferit prezentatorului Martin Bashir, Diana și-a confesat ura pe care o simțea față de Prințul Charles și și-a descris căsătoria ca fiind „iadul din ziua întâi”. Detalile unei discuții extraordinare pe care aceasta a avut-o cu fostul editor al publicației Daily Telegraph, Max Hastings, au ieșit la iveală după 25 de ani, când acesta s-a decis să le publice.

Acum un nou documentar, „Diana: The Truth Behind the Interview”, prezintă afirmații pe care prezentatorul Martin Bashir le-a ținut ascunse din cadrul interviului luat prințesei pentru emisiunea Panorama a postului BBC, interviu obținut de postul de televiziune grație intervenției fratelui Dianei, Earl Spencer.

Potrivit acestui documentar, Lady Di și-a deschis inima față de jurnalistul Max Hastings cu 3 luni anterior emisiunii televizate, în cadrul unei întâlniri private avute în îndepărtatul Berkshire.

Se temea de o conspirație

În timpul discuției, prințesa l-a întrebat pe Hastings, cu doi ani înaintea morții sale suspecte, dacă cumva a auzit ceva despre o conspirație care ar urma să o dea la o parte. Sir Max Hastings admite acum că a petrecut câteva ore minunate alături de Lady Di, care nu a ezitat să recunoască ura pe care o nutrea față de Charles. „Când am întrebat-o dacă a fost fericită în toți acești ani, ea a spus <nu, căsătoria noastră e iadul din ziua întâi>. Am fost uimit de franchețea și felul direct în care a spus-o”, își amintește reputatul jurnalist.

Max Hastings a adăugat că singura grijă a prințesei era succesiunea lui William la tron, fiindcă „Nu prea cred că Charles poate să o facă”, potrivit declarației acesteia. Diana și-ar fi dorit ca Charles să facă singur un pas înapoi și să îi lase fiului ei mai mare tronul.

Atât de vulnerabilă

Explicându-și decizia de a face publice detalii ale unei conversații private, jurnalistul a recunoscut: „Am simțit că este de datoria mea să încerc să o ajut și să aduc puțin la lumină toate aceste lucruri, în loc să trec totul sub tăcere. Diana a spus o mulțime de lucruri cu diferite ocazii, despre care credeam că sunt povești… M-a întrebat chiar dacă știu ceva despre o conspirație contra ei, care ar fi urmat să o elimine. Am spus…. mi s-a părut o nebunie absolută. Dar, în opinia mea, ea chiar credea în astfel de lucruri și era unul dintre multe, multe alte lucruri care te făceau să îți pară atât de rău pentru ea… acest sentiment al vulnerabilității”.

Pe lângă materialul dedicat interviului de la Panorama cu Lady Di, documentarul prezintă și interviul oferit de Prințul Charles lui Jonathan Dimbleby în 1994, în care acesta refuză să recunoască aventura cu Camilla, interviu care însă nu a mai fost difuzat niciodată.

Sursa: Daily Mail