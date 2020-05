Ducele de Cambridge nu l-a omis pe fratele său, Prinţul Harry, care a decis la începutul anului să renunţe la statutul de membru senior al Familiei Regale Britanice şi să se mute în Canada, de unde ulterior a plecat în SUA, alături de Meghan Markle, soţia lui.

„Fratele meu și cu mine rămânem recunoscători pentru munca pe care o faceți pentru a încuraja, dezvolta și sprijini tinerii, în special în acest moment de incertitudine”, a transmis Prințul William conform people.com.

Sursa citată subliniată că „Prințul William tocmai a luminat ziua unei organizații onorând moștenirea mamei sale”.

„Am vrut să vă scriu pentru a transmite sprijinul meu și mulțumesc întregului personal, voluntarilor și susținătorilor The Diana Award.

În timp ce vă veți adapta la noile moduri de lucru, nu există nicio îndoială că sprijinul dumneavoastră pentru tineri, prin ceea ce va fi o perioadă anxioasă şi neliniștitoare pentru mulți, este la fel de important ca oricând.

Acest lucru vine cu cele mai bune urări de sănătate pentru voi și familiile tale în următoarele săptămâni”, a mai scris Prinţul Harry.

„Premiul Diana a fost înființat în 1999 de către guvernul britanic, care a dorit să continue moștenirea prințesei Diana, prin stabilirea unei modalități formale de a recunoaște tinerii care ajungeau mai sus şi dincolo de aşteptările din comunităţile lor locale.

Prea multe voci tinere ajung să nu fie auzite; munca noastră se străduiește să ajute la ridicarea acestor voci pe o platformă superioară. De atunci, am parcurs destul de mult călătoria, dar concentrarea noastră a rămas aceeași, împuternicindu-i pe tineri să schimbe lumea.

În 2006 am devenit o organizație caritabilă independentă, ceea ce ne-a permis să ne transformăm într-o mișcare deplină, condusă de tineret. Cinci ani mai târziu, am lansat programul nostru anti-bullying, acum celebru la nivel mondial, iar mai târziu, în 2012, programul nostru de mentorat”, se arată în descrierea site-ului The Diana Award.