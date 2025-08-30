Social Concurs de dictare cu premii, după model parizian, organizat la Timișoara. Mii de oameni, așteptați în Piața Libertății







Inspirat de celebrul proiect parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului și criticului literar Bernard Pivot, evenimentul din Timișoara aduce în România un format cultural de succes. În cadrul acestuia, copii, tineri, părinți și bunici vor scrie după dictarea unor invitați de onoare.

Evenimentul va avea loc luna viitoare, în Piața Libertății. Oraganizatorii anunță premii atractive, cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. E maniera timișorenilor de a marca Ziua Limbii Române , 31 august. Timișorenii sunt invitați să își testeze gramatica și ortografie. O pot face la „Marea Dictare”. Un eveniment organizat de Primăria Timișoara și Casa de Cultură. Acesta va avea loc duminică, 21 septembrie, în Piața Libertății.

Actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon și Matei Chioariu sunt invitații de onoare care dau dictare timișorenilor. Mesajul transmis de organizatori e acela că regulile gramatica nu sunt un moft. „ Timișoara celebrează limba română și pe toți cei care înțeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. Îi invităm pe cei care iubesc limba română să redescopere bucuria scrisului de mână. Și respectul pentru cuvântul rostit și scris corect”, a declarat primarul Dominic Fritz. Premiul I e de 3.000 lei, premiul Ii e de 2.000 lei, iar premiul III e de 1.000 lei. Înscrierile la „Marea Dictare” de la Timișoara se pot face aici

Evenimentul este o invitație deschisă pentru timișoreni și nu numai, de a sărbători frumusețea limbii române scrise corect.

Și în Republica Moldova se organizează un astfel de eveniment. În 2024, aproape 2.000 de oameni au participat la Marea Dictare Națională, organizată de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a-și testa cunoștințele la limba română.

"Textul dictării va fi anunțat în dimineața concursului. Pentru a păstra surpriza momentului și a asigura condiții egale pentru toți participanții. Cei mai buni vor fi premiați într-un eveniment festiv organizat de Ministerul Educației și Cercetării pe parcursul lunii septembrie", a transmis Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.