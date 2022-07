Concluzia avocatului în cazul Rudel Obreja: „A pierdut trei luni din viață”. Condițiile în care a fost decisă suspendarea pedepsei

Avocata Sorina Dina a comentat siuația lui Rudel Obreja care va fi eliberat din penitenciar în urma unei decizii a Tribunalului Ilfov. Instanța a hotărât întreruperea pedepsei de 5 ani de închisoare la care a fost condamnat în dosarul „Gala Bute” pentru a se putea trata de cancer la pancreas, boala de care suferă.

„Noi nu trebuie să judecăm persoanele care sunt condamnate și își execută o pedeapsă privativă de libertate, pentru că nu noi vom executa pedeapsa aplicată lor, ci ei și-o execută, evident. Mai multe decât atât, viața lor nu se termină odată cu începerea executării acestei pedepse. În același timp, vă spun că sistemul penitenciar are foarte multe probleme, nu pentru că spun eu, ci pentru că sunt cunoscute de ani de zile și nu se face nimic în acest sens”, a spus avocatul.

Potrivit spuselor sale, Rudel Obreja ar fi putut beneficia de tratament mult mai repede, dacă medicii din sistemul penitenciar l-ar fi trimis spre investigare și diagnosticare într-o unitate din sistemul public.

„Este regretabil că domnului Obreja i s-au luat deja trei luni din viață pentru că nu s-a dorit să fie dus la un spital din sistemul public pentru a fi diagnosticat și apoi pentru a i se acorda un tratament. Responsabil pentru această situație, în primul rând, este medicul de la spital, care a văzut că starea de sănătate i se agravează. Pe zonele private de libertate, ei nu solicită decât abia când nu mai pot suporta durerea”, a precizat avocata Sorina Dina pentru Realitatea Plus.

Rudel Obreja va fi pus în libertate

Rudel Obreja va fi eliberat din penitenciar pentru o perioadă de trei luni pentru a se trata de cancer. Decizia de eliberare a fost luată de Tribunalul Ilfov care a dispus întreruperea executării pedepsei de 5 ani de închisoare la care Obreja fusese condamnat în Dosarul „Gala Bute”.

Hotărârea a fost luată după ce Rudel Obreja a fost diagnosticat cu cancer la pancreas, cu metastaze, aspect confirmat și de raportul Institutului Național de Medicină Legală (INML) Mina Minovici. Documentul a fost trimis în instanță.

Rudel Obreja a fost internat la Institutul Oncologic, unde i se administrează tratament pentru acestă boală. Hotărârea Tribunalului Ilfov nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Condițiile eliberării lui Rudel Obreja

Pe durata întreruperii executării pedepsei, Rudel Obreja trebuie să respecte următoarele obligații:

-să nu depășească limita teritorială a României decât în condițiile stabilite de instanță;

-să ia legătura, în termen de 24 de ore, de la punerea în libertate, cu Inspectoratul General al Poliției București pentru a fi luat în evidență și a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum și să se prezinte la instanță ori de câte ori este chemat

-să nu își schimbe locuința

-să se prezinte, de îndată, după punerea în libertate, la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

Apelul lui Rudel Obreja

Pe 7 iulie, Rudel Obreja a depus la Tribunalul Ilfov o cerere prin care solicita judecătorilor să fie eliberat din penitenciar, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară sau străinătate. Cu câteva zile înainte de termenul procesului el a făcut un apel pe Facebook, în care a solicitat să fie pus în libertate pentru a se trata.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”, transmitea Rudel Obreja în apel.