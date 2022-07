Un an de la eliberare din pușcărie. Liviu Dragnea își anunță revenirea în fruntea politicii. Amenințări la adresa „hienelor” și a „șacalilor”

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a ținut să marcheze un an de la punerea sa în libertate. El a postat un mesaj belicos, pe Facebook, în care își anunță revenirea în politică. În postare, Dragnea vorbește despre despre „hienele”, „șacalii” și „trădătorii de neam” împotriva cărora și-a propus să lupte, pentru a-i apăra pe românii care traversează o perioadă de criză.

La 12 luni de la momentul în care a părăsit penitenciarul, unde și-a executat doi ani și două luni, din pedeapsa primită în Dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea face o radiografie a crizei actuale prin care trece societatea românească. La un an după eliberarea din pușcărie, Dragnea anunță că va reveni în prim-planul vieții politice și va lupta cu cei care vor să pună România pe tavă străinilor.

„Astăzi se împlinește 1 an de când dreptatea a luat locul minciunii. Am fost condamnat fiind considerat cel mai mare rău al României și că fără mine românii o vor duce mai bine și țara va prospera. La un an de la eliberarea mea, constat cu tristețe că nu este deloc așa. Majoritatea românilor trăiesc la limita supraviețuirii iar țara este în pragul falimentului”, a scris Liviu Dragnea, într-o postare pe Facebook.

Liviu Dragnea își anunță revenirea

Liviu Dragnea, care s-a implicat în politică imediat ce a părăsit penitenciarul, în Partidul Alianța pentru Patrie, anunță că va reveni în prim-plan, în ciuda celor care sperau că va rămâne într-un con de umbra. El spune că va continua să lupte împotriva hienelor „care rod nemilos din această țară”, a „trădătorilor de neam” și a „șacalilor”.

„Îi anunț pe toți aceia care sperau că voi rămâne într-un con de umbră după doi ani și jumătate petrecuți în închisoare nevinovat, că nu vor avea parte de o asemenea bucurie. Nu voi înceta să lupt cu hienele care rod nemilos din această țară, dar mai ales cu toți trădătorii de neam care pun România pe tava stăpânilor de afară. Iar românilor care mi-au trimis în toată această perioadă mesaje de încurajare, le mulțumesc și îi asigur că nu îi voi lăsa pradă acestor șacali”, îşi încheie Liviu Dragnea postarea.

Liviu Dragnea a fost eliberat anul trecut, după aproape 2 ani și 2 luni de detenție, ca urmare a unei decizii care a fost luată de Tribunalul Giurgiu.

Liviu Dragnea a stat 781 de zile la pușcărie

După condamnarea în anul 2019, Liviu Dragnea a petrecut doi an și două luni în închisoare, mai exact 781 de zile. În acest timp, avocații săi au făcut demersuri susținute pentru a-i obține eliberarea. Au reușit, în vara trecută, după ce au tranbsferat dosarul în care era judecată cererea sa de eliberare la Tribunalul Giurgiu.

În perioada petrecută în penitenciar, Liviu Dragnea a căutat să se mențină în atenția opiniei publice. Aceasta fie prin declarațiile făcute, atât direct, cât și prin intermediul unor apropiați ai săi, cât și prin acțiunile prin care a contestat regimul la care a fost supus.

În toată această perioadă s-a declarat nevinovat, o victimă politică „a statului paralel” și a sistemului de justiție din România.