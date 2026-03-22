Concertul Caritabil „Gala Bunei Vestiri” la Sala Radio. O seară de muzică dedicată mamelor aflate în dificultate

Pe 26 martie, Sala Radio din București va găzdui un eveniment de suflet: „Gala Bunei Vestiri”. Concertul caritabil este organizat cu scopul de a strânge fonduri vitale pentru femeile însărcinate aflate în situații de viață foarte dificile, sprijinite prin intermediul asociației Life Call.

Evenimentul promite o seară specială, în care muzica de excepție se împletește cu generozitatea și solidaritatea. Pe scena de la Sala Radio vor urca artiști consacrați care au ales să se alăture acestei cauze nobile.

Publicul se va bucura de momente artistice deosebite susținute de Ribale Wehbé, o voce de o puritate rară, interpretă libaneză recunoscută internațional pentru măiestria și emoția cu care abordează muzica bizantină și tradițională orientală.

Cei 3 Tenori Ieșeni, un proiect liric de mare succes, format din Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, care a cucerit publicul din România prin rafinamentul și pasiunea cu care aduce capodoperele operei mai aproape de sufletul oamenilor.

Ozana Barabancea, mezzosoprană remarcabilă și o prezență extrem de îndrăgită a scenei de jazz și de televiziune, cunoscută pentru energia, complexitatea vocală și carisma sa inconfundabile. Alin Stoica și Stephanie Radu, un duo emoționant format din tenorul Alin Stoica, o voce apreciată pe marile scene de operă internaționale pentru timbrul său dramatic, alături de tânăra și mult-premiata soprană Stephanie Radu.

Rodica Anghelescu, o soprană de coloratură cu o versatilitate rară și o carieră de decenii, capabilă să treacă cu naturalețe de la muzica clasică la profunzimea muzicii tradiționale. Sorin Lupu și Sebastian Lupu, vor participa și ei. Tenorul Sorin Lupu, aclamat pe scenele de operă din țară, alături de actorul Sebastian Lupu, vor completa atmosfera serii aducând un plus de trăire și profunzime momentelor artistice.

Mai mult decât un simplu spectacol, evenimentul reprezintă un ajutor pentru multe viitoare mame.

Potrivit organizatorilor, fiecare bilet achiziționat se transformă, de fapt, într-o donație.

„Fiecare bilet este o donație prin care ajutăm concret o mamă să poată merge mai departe cu sarcina ei și cu viața copilului pe care îl poartă”, a transmis echipa Life Call, lansând o invitație călduroasă tuturor celor care doresc să facă o schimbare în bine: „Dacă simțiți că ați vrea să veniți, ne-ar face mare bucurie să ne vedem acolo”.

Cei care doresc să susțină asociația Life Call și să participe la Gala Bunei Vestiri sunt așteptați pe 26 martie, la Sala Radio, pentru o seară în care arta devine un instrument al speranței. Concerte vor mai avea loc la Iași - 23 martie și Cluj - 25 martie.