Comisioane ascunse. Mic antreprenor, luptă cu aplicațiile de livrare: Din 147 de lei încasați, eu rămân cu 72. Restul ia platforma

Comisioane ascunse ale platformelor de livrare. O poveste care merită spusă. Un mic antreprenor nu vrea să se predea marilor rețele.

Într-un colț de cartier, acolo unde micile magazine se încăpățânează să reziste, Paul Lascu și-a făcut loc cu un butic de vinuri românești. Nu e un magazin obișnuit – vinurile sunt aduse direct de la crame mici, iar relația cu clienții este mai importantă decât orice reducere sau promoție. „Dacă ești rece și acru, nu vinzi nici vinuri de lux. Eu mai dau pe datorie, mai stăm la povești, facem glume. Asta înseamnă un magazin mic”, spune el.

Când pandemia a golit străzile, singura șansă a lui Paul au fost platformele de livrare – Glovo, Bolt, Tazz, FoodPanda sau Bringo. Atunci a învățat că vinul se vinde noaptea, nu ziua. „Închideam la 3 dimineața, pentru că după ora 22:00 începeau comenzile. Erau 20-30 pe noapte. A fost singurul mod prin care am reușit să supraviețuiesc”, își amintește el.

După ridicarea restricțiilor, comenzile prin aplicații s-au redus drastic. Paul a revenit la programul normal, până la ora 21:00, și a păstrat platformele ca pe un canal secundar. Dar experiența recentă i-a arătat reversul medaliei.

Deși aplicațiile promovează încasarea unui comision standard de 25%, realitatea este alta. Facturile primite de Paul au arătat că, pe lângă acel procent, se aplică taxe suplimentare: pentru platformă, pentru tableta pusă la dispoziție, chiar și pentru fiecare comandă.

„Am făcut un calcul simplu: din 147 de lei vânzări pe Wolt, eu am rămas cu 72, iar ei au luat 74. Adică mai bine de jumătate. În condițiile astea, nu doar că nu câștig, ies în pierdere”, explică antreprenorul.

Pentru el, această situație este cheia pentru a înțelege de ce, de multe ori, comenzile livrate prin aplicații sunt de calitate mai slabă. „Dacă îți iau jumătate din ce vinzi, normal că mulți vor livra cel mai ieftin produs. Eu nu vreau să fac asta. Prefer să renunț”, spune Paul.

Începând de săptămâna viitoare, magazinul lui Paul nu va mai fi disponibil pe Wolt. Își va continua drumul acolo unde crede că are cel mai mult sens: printre clienții care îi trec pragul, caută un vin bun și stau de vorbă cu omul din spatele tejghelei.

„Nu vinul face diferența, ci omul care ți-l vinde. Platformele pot să-ți ia tot profitul, dar nu pot înlocui relația umană. Și asta, în cartiere, contează mai mult decât orice aplicație”, conchide antreprenorul. Comisioane, comisioane...vorba cântecului. ANPC ce părere are?