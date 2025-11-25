Comisia Europeană validează progresele României. Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată

Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicatã din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost înghețată.

Astfel, Comisia apreciazã cã datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, creșterea netã a cheltuielilor în 2025 este estimatã la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat sã scadã la 8,4% din PIB în 2025 și la aproximativ 6% în 2026.

Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeană nu propune mãsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuă dar este trecută în suspensie) și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă. „Evaluarea Comisiei Europene confirmă fără echivoc că România face pași reali și credibili în direcția unei fiscalități sustenabile. Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcționeazã și produc efecte, iar acest progres protejează România de riscul pierderii fondurilor europene și întărește poziția noastrã în cadrul Uniunii Europene.

Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnică, ci un câștig strategic: ne păstrăm accesul deplin la finanțările europene, ne consolidăm credibilitatea și oferim economiei un cadru mai stabil și mai predictibil. Am reușit să construim cu Comisia Europeană un parteneriat bazat pe transparență, dialog constant și încredere - elemente care ne permit sã privim cu mai multă sigurană către anii urmãtori.

În continuare, odatã cu înlăturarea riscurilor unor sancțiuni asupra fondurilor UE, România poate aspira la mai mult: la consolidarea investițiilor publice, accelerarea proiectelor strategice și crearea unui cadru fiscal care să sprijine creșterea economică pe termen lung”,a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Comisia subliniază că implementarea reformelor și atingerea țintelor fiscale rămân esențiale. România este încurajatã sã își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară, pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitului.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementãrii Pactului de stabilitate și creștere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreună cu eventuale actualizări privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãșurare. De asemenea, România va continua raportarea semestrială cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primăvară 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situația fiscal-bugetarã, urmând să revină cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European.

Confirmarea Comisiei vine în contextul în care aceasta a adoptat astăzi Pachetul de Toamnă al Semestrului European 2026, care stabilește prioritãțile de politicã economicã și în domeniul ocupării forței de muncă pentru a spori competitivitatea. În cadrul acestui Pachet, Comisia a evaluat respectarea de cãtre toate statele membre a cadrului fiscal al UE și a oferit orientări pentru a se asigura cã politica fiscalã a acestora pentru 2026 este aliniatã recomandãrilor relevante ale Consiliului.

Ministerul Finanțelor reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea ajustării fiscale, astfel încât datoria publicã și deficitul sã fie reduse în mod sustenabil în anii urmãtori.