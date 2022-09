Comisar militar, împușcat de un rus care nu vrea să se înroleze. Incidentul a avut loc într-un centru de recrutare din Siberia. Video

„Nimeni nu va pleca nicăieri”, ar fi spus atacatorul cu câteva momente înainte de a deschide focul, a declarat un martor. Înainte de acest lucru, comandantul îi adunase pe bărbați și le ținuse un discurs de încurajare privind plecarea la război.

După eveniment, guvernatorul regiunii a declarat că funcționarul se află într-o stare critică la terapie intensivă. De asemenea, el a mai adăugat că medicii se luptă pentru viața lui. „Sunt rușinat că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă când ar fi trebuit să fim uniți.”, a declarat guvernatorul. Cu toate acestea, adjunctul ministrului de Interne de la Kiev Anton Gheraşcenko a anunțat pe Twitter că funcționarul a decedat.

El a concluzionat prin a spune că atacatorul va fi pedepsit. Pedeapsa minimă este de șase ani, dar el el riscă închisoare pe viață pentru că a atacat un funcționar public. De asemenea, un centru de recrutare a fost incendiat.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca urmare a deciziei lui Vladimir Putin de a declara mobilizarea generală în Rusia. Centrul se află tot în regiunea Irkutsk. Evenimentul s-a întâmplat noaptea trecută. Un videoclip în care se vedea cum un bărbat a declanșat incendiul a apărut pe Twitter.

Conscription office set on fire in Irkutsk region of Russia pic.twitter.com/tlGjgDi4pL

— Igor Sushko (@igorsushko) September 26, 2022