Războiul din Ucraina, ziua 215. SUA anunță acțiuni decisive dacă Rusia folosește arma nucleară. Primele sisteme antiaeriene NASAMS au ajuns la Kiev

În vreme ce în Rusia, comisarii militari încearcă să atingă cotele de recruți ce le-au fost impuse prin ordinul de mobilizare, Ucraina anunță că a primit noi echipamente militare moderne din Statele Unite. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană a fost dotată cu sisteme de apărare antiaeriană NASAMS.

Pentagonul a informat în urmă cu aproximativ două săptămâni că două sisteme NASAMS urmează să fie livrate Ucrainei. Se pare că acestea au ajuns la Kiev, dat fiind că președintele Zelenski a ținut să mulțumească, pentru ajutorul primit, președintelui Joe Biden.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a insistat că e nevoie de mult mai mult pentru a proteja cetățenii ucraineni.

„Vreau să îi mulțumesc președintelui Biden pentru o decizie pozitivă care a fost deja aplicată. Și Congresului SUA… am primit NASAMS. E vorba de sistemele de apărare antiaeriană. Dar, credeți-mă, nu este nici pe departe suficient pentru a acoperi infrastructura civilă, școlile, spitalele, universitățile, casele ucrainenilor”, a spus Volodimir Zelenski pentru CBS.

Comandamentul rus trimite noi recruți, mobilizați în aceste zile, direct în prima line, pentru a reface numărul soldaților care luptă în acest război din Ucraina. Informația a fost prezentată de oficialii Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit acestora, lipsa pregătirii nu va face decât să submineze în mod semnificativ moralul și capacitatea de luptă a viitoarelor unități militare care se vor cofrunta cu armata ucraineană.

În același timp, în zonele din care sunt recrutați viitorii militari, în special din Daghestan, au loc ample mișcări de protest. Polițiștii și forțele de ordine au intervenit cu brutalitate, așa cum o arată imaginile și clipurile publicate pe conturile de socializare.

Protests against mogilization continue in the #Caucasus. A spectacular flash mob started in #Makhachkala: burn a portrait of Putin!

Video: Morning Dagestan pic.twitter.com/AQtMFe6n0z

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2022